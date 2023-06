Kreative Auslagengestaltung im Stile der 1920er-Jahre

„Bei einer so großen Anzahl an gelungenen Auslagen, keine einfache Sache“, betonte Bürgermeisterin Dominik Litzka aus Wolkersdorf, der Sprecher der Jury. Er war am Sonntag auch zur Preisverleihung in Poysdorf mit dabei. Den Sieg holte sich Schuhmachermeister Josef Eisinger, der sein privates Schuhmachermuseum dank seiner kreativen Helfer Julia und Eva Eisinger in die Auslage verlegen konnte.

Noch schöner ist diese Auslage, wenn man das Glück hat, Josef Eisinger dabei zu treffen, der einem zu jedem diese Stücke eine Geschichte erzählen kann. Dabei kommt sehr stark die Liebe zum Schuhmacher durch.

Der zweite Platz ging an das Möbelhaus/Bestattung Robert Gloss und der dritte Platz an Christina Reidlinger-Kraus. „Weil alle so gut waren, gibt es aus Hochachtung vor den Leistungen, hinter den ersten drei Plätzen, nur mehr vierte Plätze“, betonte Dominik Litzka.

Schuhaus Eisinger, Möbelhaus/Bestattung Gloss und Christina Reidlinger-Kraus waren die drei Erstplatzierten beim Auslagenwettbewerb. Foto: Foto: Werner Kraus

Der Obmann der Interessensgemeinschaft Poysdorfer Wirtschaft Andreas Pech war stolz, was hier von 18 Poysdorfer Betrieben auf die Beine gestellt wurde.

Für die Swinging Shopping-Besucher gab es ein Gewinnspiel. Bürgermeister Josef Fürst dankte den Gemeinderäten Reinhard Ebenauer und Andreas Pech für die Arbeit rund um das Swinging Shopping. Den Hauptpreis des Publikum-Gewinnspieles, 300 Euro Poysdorfer Einkaufsgutscheine, gewann Martin Loley.