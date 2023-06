Wein, Musik und Spaß im Stile der 20er-Jahre

Unterstützt wurden sie dabei von Margit und Martin Schwed aus Kritzendorf, die auch das ganze Jahr über im Stile der 1920er leben. Festplatz war der Obere Markt vom Rathaus bis zum Eisenhuthaus. Das Theaterrad, das Bauchladen-Fräulein mit allerhand Poysdorf Souvenirs, die Mehlspeisen im Stile der zwanziger Jahre, die Wahrsagerin, das Dosen schießen oder auch das Nachmittagskränzchen mit Sigma Salonorchester und dem Salontenor Daniel Malheur bildeten so das bunte Rahmenprogramm für das Nostalgiefest.

Sehr gut angenommen wurden dabei auch die Rathausführungen durch Historiker Günther Fuhrmann, sowie von Bürgermeister Josef Fürst und Vize David Jilli. Sie gaben Einblick in die Geschichte, aber auch in die aktuelle Gemeindeverwaltung von Poysdorf. Egon Englisch ließ die Geschichte mit einer sehr umfangreichen Ansichtskartenausstellung im Rathaus Revue passieren. Im Vino Versum gibt es zu 100 Jahre Poysdorf eine Sonderausstellung zu sehen.

Gerade als der Gemeinderat zur feierlichen Eröffnung der Feierlichkeiten einziehen wollte, gab es wieder einmal Regen, sodass dieser Festakt auf den Sonntag verschoben wurde. Landtagspräsident Karl Wilfing hielt einen Rückblick auf die Geschichte als Poysdorf, nach der Abtrennung der beiden wichtige Städte Nikolsburg und Feldsberg, zur Stärkung der Region zur Stadt erhoben wurde. Am 23. April 1923 stellte der Gemeinderat den Antrag, am 21. Juni kam ein Telegramm, dass seitens des Landes NÖ zugestimmt wurde und am 12. Dezember 1923 gab es auch bei der Bundesregierung einen positiven Beschluss. „1924 wurde dann mit Bällen und Weinverkostungen kräftig gefeiert“, betonte Bürgermeister Josef Fürst. Nach der Regenpause feierten die Poysdorfer ihre 100 Jahre Stadterhebung gemütlich im Stile der 1920er weiter.

Am Sonntag hat es dann aber geklappt. Pfarrer Bernd Kolo zelebrierte den vom Stadtkirchenchor Poysdorf und einer rhythmischen Gruppe gestalteten Festgottesdienst. Dann folgte der Frühschoppen mit dem Musikverein Poysdorf und Umgebung. Der Bürgermeister dankte allen Vereinen und Organisationen die sich für das Fest engagierten und mithalfen, dass es ein so großer Erfolg wird.