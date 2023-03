Ausstellung: Wie sich Poysdorf in 100 Jahren veränderte

„Ich möchte mit der Ausstellung einen Einblick in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben der Zeit der Stadterhebung geben und ein Gespür vermitteln, wie Poysdorf damals funktioniert hat“, erklärt Fuhrmann seine Herangehensweise. Vom Antrag im Gemeinderat am 23. April 1923 bis zur Kundmachung am 3. April 1924 war rund ein Jahr vergangen. Ein halbes Jahr später, am 6. und 7. September 1924, wurde dann die Stadterhebung gefeiert.

Ausgangspunkt ist das Ende des 1. Weltkrieges mit der Abtrennung von der für die Region so wichtigen Stadt Feldsberg. Damit war das bisherige kulturelle Zentrum weg, weiters fehlten die Weinabsatzmärkte für Poysdorf in Richtung Norden. „Poysdorf musste sich eigentlich neu erfinden. Es wurden Weinkosten organisiert und sogar ein Werbefilm gedreht“, erzählt Günter Fuhrmann. Vorne mit dabei die Familie Schwayer. Sie hat Poysdorf 120 Jahre, davon 63 Jahre als Bürgermeister, geprägt.

Die Sonderausstellung ist ab 3. April von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr, im Vino Versum in der Brünnerstraße zu besichtigen.

Die bisherige Sonderausstellung „Keller Kultur Erbe“ wird neu positioniert und in das Vino Versum integriert.

