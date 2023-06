Poysdorfer Weltmarktführer feierte seinen 100er

Die beiden Geschäftsführer Roland Schmerold und Mario Weiß hatten mit Unterstützung das gesamten Mitarbeiterteams eine großartige Firmenpräsentation mit all ihren Partnern sowie einen Festakt im Festzelt auf die Beine gestellt. Gesellschafterin Karin Karlsböck-Wottle, die 2022 in die Fußstapfen ihres Vaters Anton Wottle getreten war, dankte der topmotivierten Mannschaft für diese gute Zusammenarbeit.

Landtagspräsident Karl Wilfing ließ die Familiengeschichte der Wottles, beginnend mit der Übersiedlung aus der Heimat Grusbach nach Poysdorf, in seine Rede einfließen. Die Wottles erkannten immer wieder, wo Bedarf war, und entwickelten sich so von der vielseitigen Werkstatt, in der von der Nähmaschine bis zur Dreschmaschine alles gemacht wurde, hin zu Österreichs einzigem Weinpressenhersteller, der heute international komplette Weingüter plant und ausstattet. So hatte Wilfing in der Rioja in Spaniern bei einem Weingutbesuch ein besonderes Erlebnis, als der Winzer die Abbeermaschine von Wottle zeigte und sie als die beste der Welt bezeichnete.

Um so langen Bestand zu haben, ist es auch wichtig, Chancen zu nutzen. Als durch den Weinskandal der österreichische Markt zusammenbrach, eroberte Wottle unter Führung von Anton Wottle und Roland Schmerold den deutschen Markt. Als der Eiserne Vorhang fiel, war Wottle bereit für den Export in den Länder Zentraleuropas. Hier gibt es so einen großen Marktanteil von Wottle. Bürgermeister Josef Fürst hob besonders Wottle als wichtigen Arbeitgeber in der Region hervor.

Unter den Gästen war auch NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchman. Klaus Kaweczka und Werner Handle von der Wirtschaftskammer ehrten langjährige Mitarbeiter für ihre Firmentreue. Darunter auch die beiden Geschäftsführer Roland Schmerold für 40 Jahre und Mario Weiß für 30-jährige Firmenzugehörigkeit. Stellvertretend für die gute junge Mannschaft im Betrieb wurde Techniker Roman Weiß hervorgehoben. Der junge Techniker hat sogar seine Bachelorarbeit der smarten Weinpresse gewidmet. Er hat entscheidend an der Entwicklung der neuen smarten Weinpresse mitgewirkt, die erstmals bei der 100-Jahr-Feier präsentiert wurde. „Hier wurden Ideen und Wünsche unserer Kunden implementiert“, betont Roland Schmerold.

Mitarbeiterehrung der Wirtschaftskammer

Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit: Wolfgang Schuppler, Helmut Bauer.

Für 25 Jahre: Damir Stojcic.

Für 30 Jahre: Radek Rebenda, Milo Blazek, Erich Fischer, Maria Weiß, Ingrid Latschka.

Für 40 Jahre: Gerhard Antoni-Stoiber, Roland Schmerold.