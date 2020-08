„Dieser moderne Öffi-Knoten wird von Seiten des Landes mit rund 116.500 Euro unterstützt. Das entspricht fast einem Drittel der businfrastrukturrelevanten Gesamtkosten von 388.000 Euro. Insgesamt wird der neue Busumsteigeknoten eine knappe Mio. Euro kosten. Die Öffi-Nutzerinnen und Nutzer der knapp 150 täglichen Bus- und Bahnverbindungen in Mistelbach erwartet dadurch ein moderner und sicherer Umsteigepunkt“, berichtet Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Der Beschluss zur Unterstützung aus Mitteln des Nahverkehrsfinanzierungsfonds wurde in der Landesregierung einstimmig gefasst.

„Damit können auch die in der Neuausschreibung des Busfahrplans vorgesehenen Verbesserungen für die Region umgesetzt werden. Geplanter Start dieses Angebots ist im kommenden Frühjahr. Ab dann fahren 21 Buslinien den Bahnhof in Mistelbach an. Schon ab 7. September etwa fährt die Linie 535 von Gänserndorf bis Mistelbach und verbindet die beiden Bezirkshauptstädte“, führt Schleritzko aus.

Die Bahnstraße wird für die Errichtung des Öffi-Knotens auf einer Länge von 270 Metern umgestaltet. Beim Abschnitt von Höhe der Einfahrt der östlichen Park+Ride-Anlage bis zum Bahnhofsgebäude ist ein Vollausbau der Straße vorgesehen. Im übrigen Abschnitt bis zur Einmündung der Landesbahnstraße sind Anpassungen und Umbauten an den Fahrbahnrändern geplant.

Es wird künftig neun Haltestellen und sieben Buswartehäuser am Busbahnhof Mistelbach geben, zudem zwei dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI). Eine Infostelle sowie neun weitere Stellen werden die Fahrgäste darüber hinaus mit Fahrplänen versorgen.

Alle Haltestellen sind für Busse mit einer Länge von 15 Metern ausgelegt. In einem gesonderten Projekt wird auch ein neues Beleuchtungskonzept umgesetzt.