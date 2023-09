Altmanns: Neues Löschfahrzeug zum FF-Geburtstag

Gegründet wurde die Freiwillige Feuerwehr Altmanns am 23. Oktober 1898, am Wochenende feierten die Florianis das 125-jährige Bestehen.

Am Dorfplatz zwischen Kirche und Feuerwehrhaus hatte Kommandant Lukas Meißl mit Stellvertreter Stefan Meißl, Verwalter Werner Klapka, mit der Mannschaft und vielen Helfern aus der Ortschaft den Platz festlich für die Feier hergerichtet. Als Ehrengäste konnten Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Bürgermeister Manfred Meixner und Vize Gudrun Zawrel-Eberlein, viele Gemeinderäte und die Ortsbevölkerung begrüßt werden. Von der Feuerwehrspitze waren vom Bezirkskommando Franz Buchmann, vom Abschnitt Harald Schwab, vom Unterabschnitt Manuel Buchinger sowie viele Kommandanten der Nachbarfeuerwehren gekommen.

Das alte Kleinlöschfahrzeug entsprach nicht mehr den heutigen technischen Erfordernissen. Jetzt wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam mit der Gemeinde, dem Land Niederösterreich und aus Eigenmitteln ein neues Hilfeleistungsgfahrzeug, ein HLF1, angeschafft. Dieses Fahrzeug ist ein Neunsitzer mit 190 PS, Allrad, Tragkraftspritze und drei Atemschutzgeräten. Die Fahrzeugsegnung führte Pfarrer Lukas im Beisein der Fahrzeugpatin Susanna Adler durch. Sowohl für Landtagsabgeordneten Manfred Schulz als auch Bürgermeister Manfred Meixner ist es besonders wichtig, dass die Freiwilligen Feuerwehren bestens ausgerüstet sind.

Die FF Altmanns zählt zurzeit 40 Aktive, zwölf Reservisten und drei Jugendliche in ihrem Mannschaftsstand. „Ich danke allen Mitgliedern, dass sie rund um die Uhr für die Feuerwehr einsatzbereit sind“, so Kommandant Lukas Meißl. Er bedankte sich auch für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, hat aber auch noch Wünsche: „Natürlich steht der Neubau eines Feuerwehrhauses auf unserer Wunschliste.“ Das jetzige steht noch am Grund des allerersten Feuerwehrhauses aus 1899. Es wurde 1984 neu gebaut und in den letzten Jahren renoviert, aber entspricht nicht mehr den jetzigen Erfordernissen.

Drei Ehrungen wurden nach der Fahrzeugsegnung durchgeführt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Stefan Ullram und Christopher Kacher geehrt. Erich Ullram bekam für seine 80-jährige Mitgliedschaft die Urkunde „Dank und Anerkennung“. Er trat 1943 der Freiwilligen Feuerwehr bei und ist mittlerweile 96 Jahre alt.