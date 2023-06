125 Jahre FF Feuerwehr Gaubitsch feierte ihren Geburtstag

Lesezeit: 2 Min SB Susanne Bauer

Feierten das 125-jährige Bestehen der Feuerwehr Gaubitsch: Bezirkskommandant Markus Schuster, Kommandant der FF Gaubitsch Johannes Ziegler, Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Abschnittskommandant Manfred Koch, Stellvertreter des Verwaltungsdienstes Josef Habitzl, Bürgermeister Franz Popp, Kommandantstellvertreter Christian Wanderer, Helmut Hartmann, Johann Wanderer, Christian Wiesinger, Andreas Ziegler und Christoph Rohringer. Foto: Foto: Susanne Bauer

„Dass wir heute hier stehen, verdanken wir 25 beherzten Männern, die es sich vor 125 Jahren zum Ziel setzten, Menschen, Tiere und Sachgüter in der Not zu retten.“ Mit diesen Worten begann Kommandant Johannes Ziegler nach der Begrüßung der Ehrengäste seine Festrede. Am Wochenende feierte die Wehr ihren 125-jährigen Geburtstag.