Kleinschweinbarth: Feuerwehr als Trendsetter vorne mit dabei

Prälat Matthias Roch und George van Horick zelebrierten den Dankgottesdienst. Kommandant Thomas Spacil berichtete, dass die Feuerwehr am 8. September 1898 gegründet wurde. Erster Hauptmann war Oberlehrer Josef Moser. Er dankte allen Sponsoren und Helfern, ohne die dieses Jubiläumsfest nicht möglich gewesen wäre.

Für Bürgermeister Horst Frank haben die vier Feuerwehren in der Gemeinde Drasenhofen einen sehr hohen Stellenwert. Sie sind da, um die Bevölkerung zu schützen, leisten aber auch einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben im Ort. So ist das seit 60 Jahren stattfindende Südmährertreffen ohne Unterstützung der Feuerwehr nicht vorstellbar. Auch das Florianiplatzl und der Bau des wunderschönen Veranstaltungszentrums, an dem auch das Feuerwehrhaus angeschlossen ist, trägt die Handschrift der Feuerwehr und ihrer engagierten Mitglieder.

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Franz Buchmann hob hervor, dass die Mitglieder der Feuerwehr Kleinschweinbarth immer bereit waren, überörtlich mitzuarbeiten und sich auf Abschnitts- und Bezirksebene einzubringen.

Feuerwehrkommandant Thomas Spacil erhielt die Jubiläumsurkunde für 125 Jahre Feuerwehr Kleinschweinbarth.

Landtagspräsident Karl Wilfing ehrte langjährige verdiente Mitglieder aus der Feuerwehr Kleinschweinbarth und dem Unterabschnitt. Er betonte, dass die kleine Wehr immer wieder große Feuerwehrpersönlichkeiten, wie zum Beispiel Willibald Hammerbacher, Karl Hasieber, Thomas Spacil oder auch Manfred Winna, hervorgebracht hat. Sie hatten so auch immer einen Weitblick und Ideen von außen in die Weiterentwicklung der Feuerwehr Kleinschweinbarth eingebracht. So war die Feuerwehr Kleinschweinbarth ein echter Trendsetter bei der Feuerwehrjugend, aber auch bei der Aufnahme von Frauen in die Feuerwehr.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schreiber dankte seinem Abschnittsverwalter Manfred Winna für die Unterstützung im Abschnitt Poysdorf-Schrattenberg. Nach der Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal wurde im Veranstaltungszentrum Kleinschweinbarth das Jubiläum gefeiert.

Am Florianiplatzl feierten Prälat Matthias Roch und George van Horick den Dankgottesdienst Foto: FF Kleinschweinbarth

Ehrungen

Folgende Feuerwehrmitglieder wurde für ihre langjährige Tätigkeit seitens des Landes Niederösterreich ausgezeichnet:

Für 25 Jahre: Thomas Schrempf (FF Drasenhofen), Christian Studeny (FF Kleinschweinbarth), Franz Waismayer-Jahn (FF Kleinschweinbarth)

Für 40 Jahre: Gerhard Bös (FF Kleinschweinbarth), Helmut Kern (FF Steinebrunn), Thomas Spacil (FF Kleinschweinbarth)

Für 50 Jahre: Matthias Pesau (FF Falkenstein)

Für 60 Jahre: Josef Leisser (FF Kleinschweinbarth)

Seitens des NÖ Landesfeuerwehrverbandes wurde Kommandant Stv. BI Patrick Hatsy die Verdienstmedaille in Bronze verliehen.