Seit dem Bau der A5 wurde es für FF ruhiger

„Der Oberlehrer hat mit 51 Feuerwehrleuten die Feuerwehr gegründet und so in den Anfangsphasen des freiwilligen Feuerwehrwesens einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit in der Bevölkerung geleistet“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing beim Festakt im Dorfstadl, wo er auch zwei langjährige Feuerwehrmitglieder auszeichnete. Das Fest musste von Kommandant Andreas Schuckert und seinem Team wegen des Dauerregens kurzfristig in den Dorfstadl verlegt werden.

Unter den Gästen waren auch Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schreiber und sein Stellvertreter Alfred Groher. Sie konnten verdiente Erdberger Feuerwehrmitglieder mit einem Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ehren. Schreiber dankte der Wehr für die über 140-jährige Arbeit und vor allem in den letzten Jahren für die ausgezeichnete Zusammenarbeit innerhalb der Großgemeinde und im Unterabschnitt.

In den letzten Jahren ist es dank der Weinviertel Autobahn in der Einsatzstatistik der Erdberger Wehr ein wenig ruhiger geworden. Früher hatten die Florianijünger mit LKW-Unfällen und zahlreichen tödlichen Verkehrsunfällen zu kämpfen. 32 Aktive und elf Reservisten sorgen in Erdberg für das gesellschaftliche Leben im Ort, sind als Wettkampfgruppe sehr erfolgreich unterwegs und leisten durch Übungen, Fortbildung und vor allem auch durch die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren für den Schutz der Bevölkerung. Die Wehr ist dank der Umsicht des Feuerwehrkommandos mit Alexander Schuckert, Andreas Hons und Johann Wiesinger technisch auf einem sehr guten Stand. Nach dem Rückbau der B7 werden nun die Tore erneuert und die Fassade des Feuerwehrhauses saniert, betonte der Feuerwehrkommandant.

Ehrungen

Ehrenzeichen des Landes NÖ für 40-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr: Franz Nimmerrichter (FF Ketzelsdorf), Helmut Wirrer (FF Erdberg).

Verdienstzeichen 3. Klasse des NÖ Landesfeuerwehrverbandes: Christoph Reim, Franz Schweinberger, Johann Wiesinger, Manfred Widi, Manuel Regen, Philipp Weninger (alle FF Erdberg).