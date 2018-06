Hilfswerkjubiläum in Poysdorf gefeiert .

260.000 Kilometer sind die 37 Mitarbeiterinnen des NÖ Hilfswerkes in der Region Poysdorf im Jahr unterwegs, um im Rahmen der Hauskrankenpflege derzeit 140 Menschen zu helfen, ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu gestalten.

Beim Festgottesdienst am Vormittag betonte Stadtpfarrer Eduard Schipfer, dass das Poysdorfer Hilfswerk bei seiner Gründung von vierzig Jahren ein kleines Samenkorn war, dass sich sehr gut entwickelte.

Am Nachmittag gab es dann beim 30. Hilfswerkkirtag in der Kellergstetten einen Festakt anlässlich 40 Jahre Hilfswerk Poysdorf. Erich Fidesser, der Gründervater des NÖ Hilfswerkes, betonte, dass von Maria Loley sehr viele Inputs gekommen sind, wie eine derartige Pflegediensteinrichtung professionell aufgebaut werden kann.

Nachdem die Hauskrankenpflege durch die Ordensschwestern nicht mehr möglich war, wurde auf pfarrlicher Ebene 1976 ein Sozialhilfeverein gegründet, der dann 1978 in das NÖ Hilfswerk überging.

Auch Bürgermeister Robert Gloss stand voll hinter dem Projekt. Von den Gründern waren das Ärzteehepaar Ingrid und Peter Pichler, aber auch die frühere Landtagsabgeordnete Annemarie Kletzl beim Festakt mit dabei.

Manfred Schulz überbrachte die Glückwünsche von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum 40-Jahr-Jubiläum.