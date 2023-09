Falkensteiner Kellergassenfest startet mit einer romantischen Nacht

Traditionell lädt eine Woche nach dem Poysdorfer Bezirkswinzerfest Falkenstein - „die prickelnde Schwester“ - zum romantischen Kellergassenfest ein - mit Weingenuss in Verbindung mit Kunst und Kultur. Der Start erfolgt am Freitag, 15. September, 19 Uhr, mit einer romantischen Nacht, in der die Kellergasse in Kerzenschein getaucht wird. „In einer lauen Spätsommernacht ein einzigartiges Erlebnis“, betont Hermann Fehlmann, der gemeinsam mit Johannes Stadler die Organisationsleitung des Festes übernommen hat.

Am Samstag, 16. September, und Sonntag, 17. September, ist die Oagossn jeweils ab 12 Uhr geöffnet. Den Namen hat die Falkensteiner Kellergasse übrigens erhalten, weil hier in früheren Jahrhunderten der Eierhandel abgewickelt wurde.

Jeder Weinkeller steht unter einem eigenen kulinarischen oder kulturellen Motto, denn neben Wein und regionalen Spezialitäten gibt es auch sehr viel Kunst und Kunsthandwerk zu sehen. Namhafte Künstler präsentieren ihre Werke. Etwas ganz Besonderes ist die Drei-Generationen-Ausstellung der Familie Minarik.

Der Musikverein Falkenstein wird aufspielen, viele kleine Musik-Gruppen werden durch die Kellergasse ziehen. „Das hat einen ganz besonderen Flair und macht auch den Reiz von Wein, Kunst und Kultur in der Kellergasse aus“, ist Johannes Stadler überzeugt. Kinder können erstmals Kürbisse bemalen, sie können sich außerdem am Spielplatz austoben.

Vieles andere hat in Falkenstein schon große Tradition. Jede Winzerfamilie bietet ihre eigene Hausspezialität an. So gibt es knusprige Erdäpfellocken, Blunzngröstl und die beliebten Winzertaschen - nicht zu vergessen das breite Falkensteiner Weinangebot. Neu mit dabei ist die Weinviertler Sektmanufaktur von Daniel Hugl aus der Nachbargemeinde Stützenhofen.

Für Veltlinerland-Weinkönigin Victoria Bayer ist das Fest ein Heimspiel: Sie ist Falkensteiner und wird mit ihren Prinzessinnen in Falkenstein erwartet.