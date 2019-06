Vor 15 Jahren sperrte der damalige Bioladen „Kräuter Walter“ in der Marktgasse zu und die Kromers sagten sich: Mistelbach ohne Bioladen - das kann nicht sein.



Sie suchten und fanden ein Geschäftslokal in der Bahnstraße, richteten sich ein, überzeugten ihre Kunden und erweiterten, als das Nachbargeschäft auszog.

„Vor zwei Jahren haben wir gesagt: Die Hütte ist alt, der Platz ist knapp, wir müssen was tun“, lacht Martin Kromer: Man begab sich auf Herbergsuche in Mistelbach. Aber weder ein neues Lokal bot sich an, noch ein Platz zum Neubau. Also entschied man sich zum Umbau des bestehenden Geschäftes. „Im laufenden Betrieb“, wie Kromer betont: „Und das Arbeiten macht immer noch riesigen Spaß!“



„Martin Kromer hat vor 15 Jahren einen Trend erkannt, den ihn jetzt die Supermarktketten nach und ihm das Leben schwer machen“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Harrer, der eine Dank- und Anerkennungs-Urkunde der Wirtschaftskammer überreichte. In seinem „G‘sunden Körberl“ gibt es 4.000 Produkte und keine zehn davon sind nicht bio.



Aber es wäre nicht Martin Kromer, wenn er nicht weiter innovativ wäre: Schon jetzt setzt er auch auf ein Biokörberl mit regionalem und saisonalem Gemüse, das frei Haus geliefert wird, in Zukunft will er dieses auch nach Feierabend zustellen lassen und Schulen mit Automaten mit gesunden Snacks und Getränken ausstatten. Im Entstehen ist ein Webshop mit über 350 Bio-Weinen.

„Martin Kromers „G‘sundes Körberl“ wurde beliebtester Nahversorger des Weinviertels. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen“, findet Vizebürgermeister Christian Balon.

Beim Hoffest präsentierte Martin Kromer das Beste vom Besten des Weinviertels: Der Weltladen war mit Mode dabei, Hummels Himbeere mit seinem Himbeersekt, die Staatzer Zart-Pralinen schmeckten ebenso, wie die Snacks von „Sabine kocht‘s“. Und für die Zeit danach gab es erstmals in Mistelbach das öKlo zu testen.