Photovoltaik-Anlage auf dem Laaer Bauhof-Dach

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hallenflugdach des Laaer Bauhofes investiert die Stadtgemeinde Laa wieder in ein Projekt, welches einen weiteren Beitrag zur Energiewende leistet und als gutes Beispiel dienen soll.

Die Photovoltaikanlage befindet sich auf dem Flugdach auf einer Fläche von circa 250 Quadratmetern und besteht aus 160 Modulen. Mit der Installation durch die Elektrofirma Mörth wurde vorige Woche begonnen und die Anlage soll kommende Woche in Betrieb gehen. Dann werden rund 60 kW pro Stunde produziert, die vor allem für den Eigengebrauch am städtischen Bauhof sowie zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz verwendet werden.

Foto: Stadtgemeinde Laa

„Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya hat an ausgewählten gemeindeeignen Gebäuden im Energiebereich eine Effizienzoptimierung analysieren lassen - und diese Photovoltaikanlage am Bauhof ist eine daraus resultierende Aktion“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Wir setzen uns konsequent für den Klima- und Umweltschutz und die dazugehörenden Maßnahmen ein - vor allem im Hinblick auf unsere Energiestrategie 'Das grüne Manifest für Laa'.“

Diese Strategie wird am 13. Oktober in der Burg Laa bei einem „Green Deal“-Event von 15 bis 19 Uhr vorgestellt, Aussteller werden über Energie mit Strom, Mobilität und Wärme informieren. „Außerdem wird dort nach der Energiestrategie-Vorstellung als Special Guest Wetter- und Klimaexperte Marcus Wadsak einen Vortrag zum Thema 'Klimawandel' halten“, freut sich Ribisch.