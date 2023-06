Fiata Musi in den Kultakomben

Die Fiata Musi gehört zum Weinviertel wie der Staatzer Berg. Seit 20 Jahren ist das so. Und fast ebenso lang gehört die Fiata Musi auch zu Staatz. Da sind sie nicht nur Stammgast beim Enzersdorfer Dorffest – das übrigens am 23. Juli mit ihnen sein 20-jähriges Jubiläum feiert - sondern sie waren auch schon viele Male am Podium des Staatzer Schlosskellers. Insgesamt sechs Mal hat Franz Bauernfeind ausgerechnet und kann sich noch an jedes Konzert erinnern.

Thema des Konzerts Anfang Juni war daher ein musikalischer Rückblick auf 20 Jahre und ein Querschnitt durch ihr enormes Repertoire. Franz Schönauer verband die Musikalische Reise mit vielen Erinnerungen und Anekdoten. Dazwischen gab's viel unterschiedliche Musik, gespielt von Franz Bauernfeind auf der Basstrompete, Leopold Zechmeister auf Trompete und Flügelhorn, Michael Badstöber, der ausnahmsweise den Stamm-Tubisten vertrat, und eben Franz Schönauer auf Trompete und Flügelhorn.

Zu Beginn hatten sich die Vier noch in Schale geworfen und zeigten, dass sie es auch klassisch konnten, mit einer Pavane und Händels Wassermusik. Dann wurde es moderner und man kam zur Populärmusik. Nach Stücken von Fritz Rauch gab's Schlager, wie „Wochenend und Sonnenschein“ und nach der Pause waren sie dort angelangt, wofür sie von den Fans geliebt werden: In Kalmuck und Fiata gab's Böhmische und Weinviertler Blasmusik, von der Amsel- bis zur Fuchsgrabenpolka, vom Maxglaner Zigeunermarsch bis zum Böhmischen Traum. Und als Überraschung spielten sie auch Ur-Staatzer Musik, nämlich Simone Mucks „Im Weinviertler Kölla“.

Der Jubel des Publikums war ihnen sicher, für das sie sich mit mehreren Zugaben bedankten.