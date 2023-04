Rückblick, wie alles beim Ameiser Dorfwirtshaus begann

Was am Anfang selbstverständlich ist, gerät mit der Zeit in Vergessenheit. So auch die Anfänge des Projektes Dorfwiazhaus in Ameis vor 20 Jahren. Das vermutete der Vorstand von Ameiserleben und lud die Mandatare der Marktgemeinde Staatz zu einem Info-Abend ein. Immerhin sind von den 19 Gründungsgemeinderäten aktuell nur mehr sechs im Amt.

Bei einer Besichtigung des 1700 Quadratmeter großen Areals informierte der Vorstand über bevorstehende Umbauarbeiten. Seit Vereinsgründung 2002 wurden bereits 900 Quadratmeter an Gebäudefläche komplett renoviert, der Rest von nur noch 70 Quadratmetern wird nun begonnen.

Im Rahmen eines Rückblickes auf 20 arbeitsreiche Jahre erzählten die Vorstandsmitglieder von der Entstehung des Dorfzentrums und wie vielfältig es bis jetzt genutzt wurde. Um das alles gut zu bewältigen, hatte sich mit der Zeit eine gute Kommunikationsstruktur entwickelt, die half, die Mitglieder stets umfassend zu informieren.

Durch die vielen Möglichkeiten, die den Dorfbewohnern im Dorfzentrum rund ums Jahr zur Verfügung stehen, konnte sich ein neues „Wir“-Gefühl entwickeln und die Lebensqualität steigern. Der Infoabend war somit eine Gelegenheit, die Entwicklungen in Ameiserleben zu präsentieren und aufzuzeigen, wie der Verein bis heute das Dorfleben positiv beeinflusst.

