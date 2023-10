20 Jahre Hair Design: Der Anfang war mobil

Sie hatte aber immer geplant, in ihrer Heimatgemeinde Wetzelsdorf einen Salon aufzumachen. Eines Tages kam Karl Wilfing und schlug Christine vor, in den Eco Plus Gewerbepark zu gehen und hier ihren Geschäftsstandort zu begründen. „Ich bin ihm für diese Idee unendlich dankbar, denn es war wirklich die beste Entscheidung“, betonte die Unternehmerin in ihren Dankesworten an NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing. Dieser gratulierte Christine Bernscherer zu ihrem Firmenjubiläum und wünschte auch weiterhin soviel Innovationskraft und Begeisterung für den Friseurberuf wie bisher.

Auch die Wirtschaftskammer war mit Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka und Eva Schneider gekommen, um die Dank- und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer zu überbringen. Heute ist aus dem Ein-Frau-Betrieb ein Team von acht engagierten Friseurinnen geworden. Gerade rechtzeitig zum Geburtstag wurde auch das von Grafikerin Ingrid Beisser gestaltete Logo fertig. Es ziert bereits die neuen T-Shirts und auch die Geschäftsfassade.