Mistelbach für langes Engagement ausgezeichnet .

Klimaschutz ist in aller Munde. Die Vorreiter auf kommunaler Ebene wurden am Mittwoch, dem 6. November, vom Klimabündnis Niederösterreich in Baden vor den Vorhang geholt. Darunter auch die Stadtgemeinde Mistelbach geehrt, die seit 2. Juli 1999 Mitglied im Klimabündnis-Netzwerk ist und für diese 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde.