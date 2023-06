Betty Bernstein wurde zum Markenzeichen

Liz Schiller hat Betty dann 2012 vom Kind zur Jugendlichen werden lassen und Gottfried Erger aus Poysdorf verkörperte Betty und hauchte ihr Leben ein. „So könnte man in Kurzform die 20 Jahre dieses Erfolgskinderprogrammes zusammenfassen“, betont Obfrau Angela Baumgartner. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Sophie Doppler überreichte sie Gottfried Erger eine Dank- und Anerkennungsurkunde.

„Ich habe 2018 die Nachfolge von Obmann Herbert Nowohradsky bei der Bernsteinstraße angetreten und habe Gottfried immer als so positiv schräg empfunden“, lacht Baumgartner. Gottfried Erger hat sich lange Jahre selbst als Betty Bernstein die Rote Perücke aufgesetzt. Vor zehn Jahren wurde er zu Prof. Bernie Börnstein und bekam eine Betty Bernstein zur Seite. Seit drei Jahren ist Marlies Bruckner aus Spannberg als Betty aktiv. In einer Diashow wurde Rückschau auf das Betty Bernstein-Kinderprogramm gehalten, das in derzeit 23 Bernsteinstraßen-Standorten stattfindet und auf über 200.000 begeisterte Kinder bei „Betty Bernstein on Tour“ zurückblicken kann.

„Betty Bernstein ist in den 20 Jahren zu einer Marke geworden, die dank des genialen Teams rund um Gottfried Erger ein Aushängeschild der Bernsteinstraße darstellt“, findet Landtagspräsident Karl Wilfing: „Betty versteht es, die Weinviertler Urgeschichte kindgerecht zu vermitteln und erlebbar zu machen.“ Gottfried Erger hat versprochen, noch bis zum 25-Jahr-Jubiläum Betty Bernstein zu begleiten.

Da Geschäftsführerin Sophie Doppler beruflich in die Gemeinde Sulz wechselt, befindet sich der dem Weinviertel Tourismus nahestehende Verein Bernsteinstraße an einer gewissen Zeitenwende.

Aber alle hoffen, dass die Weinviertel Tourismus GmbH die positiven Impulse, welche von Betty Bernstein von der Weinviertler Museumslandschaft ausgegangen sind, auch weiterhin finanziell mitträgt und weiterentwickeln hilft. Die Feste an den Weinviertler Museumsstandorten wären jedenfalls ohne das Betty Bernstein-Kinderprogramm um vieles ärmer.