Jahrzehnte lang lag Schloss Kirchstetten im Dornröschenschlaf. Heute ist dank des Engagements vieler Neudorfer Bürger rund um die Familie Gartner daraus ein lebendiges und variantenreiches Klassikfestival geworden.

Begonnen hatte alles vor 20 Jahren mit der Landesausstellung 1998 „aufmüpfig & angepasst“ und den hohen Erwartungen, die man in die Nachnutzung des Schlosses als Thermen-Resort gesteckt hatte. Da Thermen im Sommer leiden, sollte ein Kulturangebot im Schloss eine zusätzliche Attraktion bieten, erinnert sich der jetzige Intendant Stephan Gartner. Er hatte als Sohn des damaligen Bürgermeisters Günter Gartner alles hautnah mitbekommen.

Auf Anhieb viel Zuspruch

Das erste Festival, organisiert von der Metahotel-Gruppe, hatte mit rund 700 Besuchern auf Anhieb so viel Zuspruch erfahren, dass eine Fortsetzung geboten schien. Höhepunkt des Festivals war schon damals die Oper. Allerdings holte sich Manager Josef Hofer ein junges Studentenensemble aus Graz, die dort alljährlich im Garten eines Professors ein Stück einstudierten und aufführten.

Als im Herbst nach dem ersten Festival-Sommer die Metahotel-Gruppe in Konkurs ging, übernahm der kulturaffine Gemeindechef Günter Gartner die Leitung. Wegen eines Todesfalles sagten die Grazer 2003 kurz vor dem Festival ab. Also klemmte sich eine der Helferinnen, Doris Schmidl, hinters Telefon und organisierte in kürzester Zeit Sänger, Regie und Produktion. Das war die Geburtsstunde der bisher so besonderen Form der hauseigenen Opernproduktion.

Beeindruckend am Festival sind aber nicht nur die großen Namen, sondern auch die Leistungen der zahlreichen Helfer: Durchschnittlich werden dafür von ihnen jährlich 3.100 Stunden aufgewendet, das entspricht einem Gegenwert von 53.000 Euro. „Das könnten wir uns nie leisten, wenn wir damit eine Eventagentur beauftragten“, sagt Intendant Stephan Gartner.