Laa: Berufsschule als Spar-Talenteschule

„Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir bilden sie aus“, sagt Geschäftsführer Alois Huber mit stolzer Brust. Jährlich werden 1.000 Lehrlinge in den Betrieb (österreichweit) integriert, Spar ist damit der größte private Lehrlingsausbildner im Land. „Die Lehrlingsausbildung war schon ein wesentlicher Faktor, als mein Großvater in Kufstein den ersten Spar-Markt eröffnet hat“, ergänzt Spar-Chef Hannes K. Reisch.

Pro Schuljahr absolvieren rund 300 Lehrlinge aus NÖ die duale Ausbildung zehn Wochen jährlich an der Landesberufsschule Laa, in denen praxisnahe und zeitgemäß die für den täglichen Beruf notwendigen Kenntnisse vermittelt werden. „Wir legen die Zusatzausbildungen dorthin, wo sie die Lehrlinge bei Spar brauchen“, sagt Berufsschuldirektorin Ulrike Schleicher: „Eine vielfältige Ausbildung.“ Nach den drei Jahren Berufsschule können die Lehrlinge dann problemlos eine Führungsfunktion im Lebensmittelhandel übernehmen. 20 Jahre Sparakademie sind für sie ein Best practice Beispiel für die duale Ausbildung von zwei Partnern auf Augenhöhe.

Damit das auch so bleibt, wurde ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet: „Die Ehe zwischen Spar, der Landesberufsschule und dem Land NÖ wird verlängert“, kommentierte es Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die noch einen Tipp für die Schülerinnen und Schüler hat: „Laa ist nicht nur eine tolle Schulstadt, man kann hier auch super fortgehen.“ Tipps gab die ehemalige Schülerin aus Laa dann nach dem Festakt im persönlichen Gespräch.

Der Abend endete für die Schüler übrigens mit einer fetten, von Spar ausgerichteten Party mit DJ und allem Drumherum.

