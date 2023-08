Mistelbach: Wohnblock entsetzt die Nachbarn

Der Bau wird neun Meter hoch und zu den Nachbarn links und rechts gibt es jeweils 52 Fenster. Und das, obwohl es seit 2. September 2021 eine Bausperre für derartige Großprojekte in diesem Teil der Stadt gibt. Gebaut sollen 20 frei finanzierbare Wohnungen werden. Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Hausmauer: vier Meter.

Warum ist das möglich? Weil der Antrag für den Bau punktgenau am 1. September eingereicht wurde. Aus Sicht der Anrainer waren die Unterlagen nicht vollständig: Grenzverlauf und Höhenaufnahme hatten im Antrag gefehlt, sagt Anrainer und Alt-Geometer Gerhard Swatschina.

Bauinstanz erster Instanz ist der Bürgermeister: Erich Stubenvoll möchte sich zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht äußern. Grundsätzlich gilt aber der Antrag ab Zeitpunkt der Abgabe als eingelangt. Es sei fair und üblich, dass es, würden Unterlagen fehlen, einen Nachbesserungsauftrag gebe. „Und es hat gar nichts damit zu tun, ob einem Bürgermeister ein Projekt gefällt oder nicht. Wir müssen es streng nach dem Gesetz abhandeln“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Diese Nachbesserungen wurden dann acht Monate nach dem Auftrag auch erfüllt. Und die Bauabteilung der Stadtgemeinde prüfte. 16 Monate nach Einbringung des Antrages wurden die Anrainer über die Einleitung des Bauvorhabens informiert: „Zwei Wochen vor Weihnachten“, schütteln nicht nur die Swatschinas ihren Kopf: „Als ob man in dieser Zeit nichts Anderes zu tun hat.“

Jedenfalls legten die Anrainer Einspruch ein, der abgewiesen wurde. „Ohne Begründung“, wundern sich die Swatschinas.

Was alle Anrainer im Gebiet verwundert: Ein Ortsbildgutachten hatte attestiert, dass derartige Großbauten in ein Gebiet passen, das von Einfamilienhäusern geprägt ist. „Wir wissen nicht, wer das Gutachten in Auftrag gegeben hat“, sagt Swatschina, „und wir wissen auch nicht, was da genau drinnen steht.“ Das positive Gutachten war bei Bekannten, die mit der Thematik beruflich befasst sind, auf Kopfschütteln gestoßen. „Wir haben das Gebietsbauamt um ein Ortsbildgutachten gebeten“, sagt der Bürgermeister. Die seien aus seiner Sicht jedem Vorwurf der Bestechlichkeit enthoben.

Jetzt werden die Swatschinas abwarten, wie auf den neuerlichen Einspruch auf ihren Bescheid reagiert wird.

In Mistelbach wurden in den vergangenen Jahren an die 1.000 Wohneinheiten in großvolumigen Bauten errichtet, in der Franz-Josef-Straße wäre das der dritte derartige Großbau. Bisher hatten allerdings Baugenossenschaften geförderte Wohnungen errichtet. Gegen eine Verbauung an sich haben die Swatschinas und die anderen Anrainern übrigens nichts. Ihnen geht es um den großvolumigen Bau direkt an ihrer Grundgrenze.

Stichwort Bausperre: Die war von der Stadtgemeinde mit 2. September 2021 verhängt worden, um unkontrollierten, großvolumigen Bau in dieser Region der Stadt zu verhindern und eine Atempause für eine Überarbeitung des Bebauungsplanes zu bekommen. Grundsätzlich ist nicht beabsichtigt, eine Verbauung von nur drei Wohneinheiten pro Parzelle samt Parzellenteilungsverbot, um eine erhöhte Bebauungsdichte zu erreichen, auf Dauer dort aufrecht zu halten, sagt der zuständige Bau-Stadtrat Friedrich Brandstetter (Liste aktiver Bürger), der mit dem Projekt in der Franz-Josef-Straße auch nicht glücklich ist.

Wie weit sind die Planungen? „Wir sind beim Erarbeiten des Bebauungsplanes, ein großer Teil ist fertig, die Fertigstellung des gesamten Bebauungsplanes wird jedenfalls vor der Bürgerinformation am 27. September erfolgen“, sagt Brandstetter.