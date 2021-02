„Was ich nicht verstehe: Der heutige Test gilt ja gar nicht bis Montag, wenn Frisör und Fußpflege wieder öffnen!“, wunderte sich eine Laaerin: Der Andrang bei der Freitagabend-Coronatestung im Saal der Burg Laa am 5. Februar war enorm. Teilweise standen die Testungswilligen bis zur Mittelschule, geschätzte 200 Meter, zurück an. „Sehr diszipliniert und mit Abstand“, wie Bürgermeisterin Brigitte Ribisch betont.

Obwohl die Stimmung laut eigener Erfahrung gut und freundlich war, sagt Ribisch, die selbst drei Stunden lang bei den Wartenden war, wurde das Anstellen zum Geduldspiel.

Warum wurde die Testung in Laa so gestürmt? „Es kamen ja nicht nur Menschen aus der Region Laa zum Antigen-Test“, weiß die Bürgermeisterin: Firmen aus dem Bezirk bis Höhe Mistelbach hätten ihre tschechischen Mitarbeiter geschickt, damit diese keine Probleme bei Ein- und Ausreise an der Grenze haben. „Wie viele da kommen werden, ist schwer abschätzbar“, sagt die Stadtchefin. Und die Tests stünden auch den Grenzpendlern offen, sofern sie eine österreichische E-Card hätten.

Für Irritationen sorgte in den Sozialen Medien das angebliche Wegschicken von Wartenden nach 19 Uhr. „Wir haben niemanden weggeschickt“, entgegnet Ribisch: „Wer bis 19 Uhr angestellt war, wurde auch getestet“, die vier Teststraßen im Saal der Burg hätten alle Wartenden abgearbeitet und sogar eine Stunde länger als die vorgesehenen zwei Stunden gearbeitet: „Allerdings haben wir Menschen gebeten, die sich deutlich nach 19 Uhr noch angestellt haben, an einem anderen Termin zu kommen.“

Man habe keineswegs um 19 Uhr die Testung dichtgemacht, wie manche auf Facebook behaupten. Der Ablauf der Testung selbst sei bereits optimal, sagt Ribisch.

Ärger in den sozialen Medien

Dass angesichts der langen Wartezeit – in den sozialen Medien wird heftig gestritten, ob diese nun 75 Minuten oder tatsächlich an die zwei Stunden war, nicht alle freundlich blieben, zeigt der Fall einer Laaerin, die zum Studium nach Wien gezogen war und mit Wiener Kennzeichen in der Beginnzeit der Corona-Testung am Freitag zu ihrem Elternhaus zufahren wollte: „Danke an alle, die sich demonstrativ in den Weg gestellt haben und „Scheiß Weana“ und „Deppada“ gerufen haben. Nur weil ich ein Wiener Kennzeichen habe, muss ich mir so eine Frechheit nicht bieten lassen“, lässt sie ihrem Ärger freien Lauf: „Ich hab’s echt nicht notwendig mich beschimpfen zu lassen, nur weil ich mit meinem Auto zu meinem Haus am Burgplatz fahren wollte.“

Wie geht es jetzt mit der Testung in Laa weiter? „Wir sind in enger Abstimmung mit den anderen Gemeinden in der Region“, sagt die Bürgermeisterin. In einem ersten Stritt wird es Montagvormittag zusätzliche Tests geben. Sie rechnet damit, dass sich die Lage entspannen wird, da jetzt auch in Wildendürnbach, Stronsdorf und in der Apotheke Laa getestet wird. Außerdem soll es ja auch Testangebote in den Firmen selbst geben.