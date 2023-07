Netz NÖ errichtet ein neues Umspannwerk in Poysdorf

In Poysdorf ist der nachhaltige Umbau des Energiesystems sichtbar – denn der Ausbau der Windkraft und Photovoltaik ist in der Region in vollem Gange. Um mit diesem rasanten Ausbau Schritt halten zu können, investiert die Netz NÖ – eine 100-prozentige Tochter der EVN AG – laufend in die bestehende Netz-Infrastruktur – wie beim neuen Umspannwerk, das nun in Poysdorf errichtet wird. Der Start der Bauarbeiten erfolgte bereits.

„Das bestehende Umspannwerk, das mittlerweile technisch ziemlich ‚in die Jahre‘ gekommen ist, versorgt zur Zeit über 10.000 Kunden in der Region. Mit dem neu errichteten Werk, das wir neben der Straße nach Ketzelsdorf errichten, schaffen wir Platz für zusätzliche erneuerbare Energieprojekte und erhöhen gleichzeitig die Versorgungssicherheit in der Region“, erklärt Netz-NÖ-Bezirksstellenleiter Ronald Brechelmacher (Mistelbach).

Nach der Inbetriebnahme des neuen Umspannwerkes Poysdorf wird das alte Umspannwerk abgetragen und eine Grünfläche hinterlassen Netz NÖ-Projektleiter Besim Demiri

Das freut den Poysdorfer Bürgermeister Josef Fürst, für den vor allem die Zukunftsperspektiven der Region im Fokus stehen: „Auf dem Weg in die Energiezukunft brauchen wir starke Netze und Versorgungssicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger.“

Die Arbeiten sollen im ersten Quartal des Jahres 2025 abgeschlossen werden. „Nach der Inbetriebnahme des neuen Umspannwerkes Poysdorf wird das alte Umspannwerk abgetragen und eine Grünfläche hinterlassen“, erläutert Netz-NÖ-Projektleiter Besim Demiri.

Netz NÖ: Leistung des Stromnetz muss sich verdreifachen

Die EVN-Tochter verfügt in Niederösterreich über ein Netz mit einer Gesamtlänge von rund 54.000 Kilometer Mittel- und Niederspannungsleitungen und circa 1.400 Kilometer Hochspannungsleitungen. Gleichzeitig betreibt Netz NÖ derzeit über 90 Umspannwerke. Damit werden rund 844.000 Kundenanlagen versorgt.

Netz NÖ erklärt, dass die Leistung des Stromnetzes bis 2023 verdreifacht werden müsse, um die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie ermöglichen zu können. Bis 2030 werden 40 zusätzliche Umspannwerke errichtet oder bestehende ersetzt. Zudem wird Netz NÖ jährlich etwa 800 neue Transformatorstationen inklusive der zugehörigen Verstärkung des Mittel- und Niederspannungsnetzes bauen müssen. Netz NÖ investiert jährlich 320 Millionen Euro.

