Spektakuläre Traktor-Reisen und Impulse für den Poysdorfer Tourismus

Entstanden ist der Verein 1998 aus dem ehemaligen Thermoton Sportpark Neuruppersdorf, einem Veranstalter von Motocross- und Autocrossrennen in der Eisinger Sandgrube. Rund um seinen Fünfziger hat der ehemalige Autocross- und Rallyecross-Rennfahrer Manfred Parisch begonnen, sich stärker seiner zweiten Passion, den Oldtimern, zu widmen.

Der Club widmet sich alten, erhaltungswerten Mopeds, Motorrädern, Traktoren und Autos. Highlights des Vereines in diesem Vierteljahrhundert waren die Oldtimerrallyes, die unter dem Namen „Veltlinerland Kellergassenfahrt“ zu Pfingsten stattfanden. Natürlich ist auch das Oldtimermuseum in Poysdorf ein Meilenstein für den Verein, wo dank Unterstützung der Mitglieder wunderschöne Fahrzeuge aus den verschiedensten Epochen zu sehen sind. International bekannt wurde der Verein aber durch seine Traktor-Abenteuerreisen quer durch Europa.

Mit Oldtimertraktoren durch Europa

Was mit einem Jux begann, hat sich zu sieben Reisen mit insgesamt 19.000 Kilometern und 190 Reisetagen quer durch Europa entwickelt. Den Start machte die Fahrt 2004 nach St. Petersburg, um der Weinlieferungen von Poysdorf an Zar Alexander den Großen nach dem Wiener Kongress (1815) zu erinnern. Aber auch der Großglockner, Paris, der Berg Athos in Griechenland oder Schweden und Finnland waren spektakuläre Reiseziele der Traktoristen.

Eines der touristischen Aushängeschilder der Weinstadt Poysdorf, das Traktorwandern, wurde ebenfalls vom Oldtimerclub ins Leben gerufen und auch laufend durchgeführt.

Landtagspräsident Karl Wilfing ist ein großer Fan dieser Ausfahrten mit den alten Traktoren und hat so die Botschaft vom Traktorwandern in Poysdorf an viele Prominente hinausgetragen. Und er verschenkt diese Art, das Weinviertel zu erkunden, auch gerne an Jubilare.

Am 5. Mai feiert der Oldtimerclub sein 25-jähriges Jubiläum im Fahrwerkstadel Walterskirchen.

