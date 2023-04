25 Winzer vereint Das Weintour Opening in Poysdorf

Lesezeit: 2 Min WK Werner Kraus

Das Eisenhuthaus ist ein großartiges Ambiente für das Weintour Opening. Foto: Eisenhuthaus, Michael Reidinger

W ein, Rockabilly & Tapas gibt es am Freitag, 14. April ab 18 Uhr beim Weintour Opening im Eisenhuthaus in Poysdorf, dem Startschuss für das Weintour Wochenende. In der einzigartigen Atmosphäre des Renaissancehofes kann man von Winzer zu Winzer flanieren und die ausgezeichneten Weine verkosten.