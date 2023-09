Michaela Rindhauser mit der Leitung der Mittelschule Poysdorf betraut

Bürgermeister Josef Fürst, der selbst einmal Lehrer an der damaligen Hauptschule in der Hindenburgstraße war, besuchte zu Schulbeginn Michaela Rindhauser. Sie wurde nach der Pensionierung von Direktorin Renate Schodl mit der Leitung der Mittelschule in Poysdorf betraut.

Rindhauser ist eine begeisterte, hochkompetente und engagierte Lehrerin, die seit 22 Jahren an den Poysdorfer Schulen tätig ist. Sie erzählte, dass sie unter Josef Fürst senior in der ehemaligen Hauptschule Wienerstraße begann. Zuletzt war sie Schodls Stellvertreterin. Für Rindhauser ist die Schule in Poysdorf zu einer zweiten Familie geworden, wie sie erzählt.

In den nächsten Monaten erfolgt nun der unabhängige Entscheidungsprozess für die endgültige Betrauung der Mittelschule in Poysdorf. „Mit 275 Schülern ist sie ein echtes Flaggschiff unter den Mittelschulen. Die Schule hat einen ausgezeichneten Ruf und gerade auch in der Pandemiezeit hat sich gezeigt, was hier vom gesamten Lehrkörper geleistet wurde, um auch in dieser nicht einfachen Zeit Freude an der Schule und Bildung zu vermitteln“, hob Bürgermeister Josef Fürst hervor.