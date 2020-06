Während der Windpark in Poysdorf vier neue Windräder erhält, müssen in Prinzendorf neun der bestehenden Anlagen zunächst abgebaut werden, die für eine weitere Nutzung nach Kasachstan und Polen transportiert werden, ehe dort zehn neue Windräder in Betrieb genommen werden.

Insgesamt 30.000 Tonnen Unterbau, was in Summe rund 1.200 Lkw-Fuhren bedeutet, werden bis einschließlich Freitag, 17. Juli, mit 30 Güterzügen aus Spital am Pyhrn angeliefert. Noch bis Mittwoch, dem 10. Juni, fahren die Züge täglich um 3 Uhr nachts den Landesbahnhof Mistelbach an, ab Freitag, dem 12. Juni, wird die Verladung dann über den Rübenlagerplatz in Paasdorf erfolgen.

Das Tragschichtmaterial wird vom Zug in Lkws verladen, die täglich zwischen 7 und 16 Uhr die einzelnen Windparks anfahren.

„Ich bitte die Bevölkerung von Mistelbach, vor allem aber während der Verladung in der Landesbahnstraße die Anrainer um Verständnis für die notwendigen Verladearbeiten und das damit verbundene erhöhte Verkehrsaufkommen im Bereich der Josef Dunkl-Straße“, appelliert Bürgermeister Erich Stubenvoll an die Bevölkerung und ergänzt: „Die Verlegung der Verladestelle auf den Rübenlagerplatz Paasdorf war mir ein besonderes Anliegen und konnte in kurzfristigen aber intensiven Verhandlungen mit der NÖVOG erreicht werden, worüber ich im Sinne der Mistelbacher Ortsbevölkerung sehr froh bin!“

Bis Ende März 2021 soll mit der Anlagenerrichtung begonnen werden, sodass Ende des kommenden Jahres die Arbeiten abgeschlossen und die beiden Windparks in Betrieb genommen werden können.