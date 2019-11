Jedes Kind muss die gleichen Rechte haben, den gleichen Schutz genießen und die gleichen Leistungen erhalten. Doch ohne entsprechende Beachtung ihrer Ansprüche sinken ihre Perspektiven für ein chancenreiches und selbstbestimmtes Erwachsen werden. Aus diesem Grund müssen Kinder vor allem ernst genommen und respektiert werden“, betont Bezirksvorsitzender Rudolf Westermayer, dazu.

„Zwar hat es schon einige in die österreichische Verfassung geschafft, dennoch ist es wesentlich, Kinderrechte nachhaltig in den Köpfen zu verankern, weil Kinder noch immer zu wenig bei Entscheidungen berücksichtigt werden, die sie betreffen“. „Wir wissen, dass aus armen Kindern arme Erwachsene werden. Außerdem sinken ihre Bildungs- und Arbeitsmarktchancen und auch ihre Gesundheit entwickelt sich anders. Das zu verhindern, ist unser Ziel“, so Rudolf Westermayer, stellvertretender Landesvorsitzende der Kinderfreunde NÖ, abschließend.