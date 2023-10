Vier Brüder ein Weingut

Gemeinsam mit seinem Bruder Andreas hat Georg Pesau den elterlichen Weinbaubetrieb mit 15 ha Weingärten und die Bio Landwirtschaft mit rund 70 ha übernommen. Seit 2023 ist auch der komplette Weinbau auf Bio umgestellt. Johannes, der Dritte im Bunde, arbeitet bei der Familie Riegelhofer in Poysdorf und Christoph hat als Investmentbanker in China, bzw. jetzt im Finanzministerium und bei Raiffeisen international, eine ganz andere Richtung eingeschlagen, ist aber immer sehr eng mit dem Familien-Weingut verbunden.

Von Kindheit an waren die vier Brüder Georg, Andreas, Johannes und Christoph immer mit dabei und so trägt auch das Flaggschiff, ein kräftiger Grüner Veltliner aus einem 65 Jahre alten Weingarten, den Namen „Unter Brüdern“. Der in burgundischer Richtung, mit internationaler Stilistik im kleinen Holz ausgebaute Wein findet auch international Anerkennung. Der Wein ist limitiert und die Flaschen nummeriert und findet auch in China große Anerkennung. Übrigens, auch die Fässer haben Tradition: Falkensteiner Eiche wird gekauft, gefällt, geschnitten und zu Fässern verarbeitet. Insgesamt bietet das Weingut Pesau vier Grüne Veltliner von fruchtig frisch bis hin zu kräftig, wie der „Unter Brüdern“. „Für die trocken, mineralischen Weine der Weingutslinie bietet Falkenstein die optimalen geologischen Voraussetzungen“, schwärmt Andreas Pesau, der sich um die Weingartenarbeit kümmert. Schon 10 km abseits dieser Kalklinie, die sich von den Leiser Bergen über die Staatzer Klippen nach Falkenstein und weiter in die Pollauer Berge zieht, verändern sich die Weine komplett.

Beim Export nach China hilft natürlich Bruder Christoph. Er hat durch seine langjährige Arbeit tolle Kontakte, und gerade der Raum Peking bietet eine ausgezeichnete Restaurantszene mit großartigen Köchen und sehr gut ausgebildeten Sommeliers. „Früher tranken die Chinesen nur Rotwein. Sie sind aber sehr offen für Neues und so ist der säurebetonte Wein in diesen Top-Restaurants ein besonderes Weinerlebnis, wobei Gäste in der 25 Millionen Hauptstadt Peking auch sehr auf Bio achten. Bei Verkostungen mit Spitzengastronomen und Sommeliers konnten dank eines regionalen Partners sehr gute Kontakte geknüpft und bereits auch gut genutzt werden. Die Qualität und auch das Service ist unvorstellbar und auch die Mittelschicht Chinas hat Geld und legt Wert auf gehobene Gastronomie und Weine“, erläutert Christoph Pesau. Neben China sind auch die USA ein Zukunftsmarkt, wo sich die vier Brüder aus Falkenstein etablieren möchten.

Übrigens, auch Winzer Georg hat seine Diplomarbeit über den Weinexport nach China geschrieben und so eine Grundlage geschaffen. „Die Arbeit haben wir unter uns vier nach den Talenten aufgeteilt, jeder macht das, was er sehr gut kann“, so Georg Pesau. „Unter Brüdern“, der Spitzenwein des Weingutes Pesau, symbolisiert so auch die Stärke der gemeinsamen Arbeit, die auch sehr stark von Tradition, wie einem wunderbaren Lesehahn für alle Leser, getragen ist. „Wir feiern hier wirklich mit köstlichem Essen und auch vielen Liedern gemeinsam den Abschluss der Weinlese“, zeigten Georg, Andreas, Johannes und Christoph Pesau – die vier Brüder - auf.