Tierquälerei im Weinviertel: Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Fund in einem Presshaus in Zemling und einem Haus in Strasshof (Bezirk Gänserndorf), wurden kurz darauf in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) weitere Vierbeiner gerettet.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Wir berichteten:

Laa/Strasshof/Ravelsbach Tierquälerei im Weinviertel: Erneut elf Hunde gerettet

Ravelsbach/Strasshof Verdacht der Tierquälerei: 31-Jährige festgenommen

Polizei bittet um Hinweise

Wer hat von der auf den Lichtbildern ersichtlichen Person Husky- oder Rottweiler-Welpen im Zeitraum des 2. Juli 2017 bis zum 5. Februar 2022 gekauft, welche bei der Übergabe nachweislich schwer krank waren und daraufhin verstorben sind oder zum Zeitpunkt der Übergabe nachweislich schwer krank waren?

Hinweise werden an das Büro Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion Niederösterreich unter Mailadresse Oeffentlichkeitsarbeit-N@polizei.gv.at oder telefonisch an die Polizeiinspektion Ravelsbach, Telefonnummer 059133-3418, erbeten.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden