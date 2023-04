Schrick: Kostensteigerung lässt die ersten Bewohner ausziehen

„Eine Dame hat letztens schon ihre Gartenmöbel verkauft, die haben fix schon eine neue Wohnung in Wien“, erzählt der Schricker. Und auch zwei weitere Häuser sollen demnächst leer werden. Denn zusätzlich zum höheren „Nutzungsentgelt“ schlagen sich auch eine Verdreifachung der Kosten für die Pellets der Heizanlage, höhere Stromkosten und die allgemeine Teuerung in den Börserln nieder: „Das können sich manche nicht mehr leisten“, erzählt der Schricker.

Der erste Bauteil am Wieskugelweg wurde von der gemeinnützigen Siedlungsgemeinschaft Waldviertel WAV 2016 mit 21 Reihenhäusern errichtet, 2022 folgte ein weiterer Bauteil. „Die haben andere Finanzierungskredite, bei denen ist die Vorschreibung nur um rund 150 Euro gestiegen“, weiß der Wieskugelwegbewohner.

Entsprechend schlecht sei die Stimmung bei den Bewohnern von Wieskugelweg I: „Manche waren beim Anwalt oder bei der Arbeiterkammer. Aber da wurde ihnen gesagt, dass man halt nichts dagegen machen kann“, weiß der Schricker.

„Jeder, der Probleme hat, sollte umgehend mit uns Kontakt aufnehmen“, sagt Manfred Damberger, Vorstandsdirektor der WAV: „Man kann eine Anpassung des NÖ Wohnzuschussmodells beantragen oder überhaupt erstmals um einen Zuschuss ansuchen“. Die kompetenten Mitarbeiter der WAV würden gerne beraten und helfen.

Warum aber die starke Anhebung des Nutzungsentgeltes, das vereinfacht immer Miete genannt wird? „Gemeinnützige Bauträger unterliegen dem sogenannten Kostendeckungsprinzip“, sagt Damberger: Es dürfen nur jene Kosten an die Kunden weitergegeben werden, die auch tatsächlich entstanden sind. Die Finanzierung wurde damals ausgeschrieben und mit einem Zinssatz von 1,19 Prozent abgeschlossen. Entsprechend war auch die Vorschreibung des Nutzungsentgeltes in den vergangenen Jahren mit 1,19 Prozent auch sehr günstig. „In der Vorschreibung 2023 kommt nun ein Zinssatz von über vier Prozent zur Vorschreibung", sagt Damberger. Aufgrund des Kostendeckungsprinzips müsse auch das weitergegeben werden. Sinken die Zinsen wieder, sinkt auch die Vorschreibung.

„In Schrick kommt noch ein anderer Aspekt dazu: Früher wurde ein Teil der Betriebskosten direkt von der Gemeinde vorgeschrieben, ab 2023 macht das die WAV“, sagt Damberger. Dieser Anteil sollte aber dann bei der Gemeindevorschreibung für 2023 wegfallen.

„Ja, die gesamte Branche in NÖ steht großen Herausforderungen gegenüber. Die – aus meiner Sicht heraus – „wahnsinnige“ weil zu rasante Zinssatzpolitik der EZB in Verbindung mit der einzigartigen Inflation bringt unsere Kunden in beträchtliche Schwierigkeiten“, weiß Damberger. „Und wir Bauträger können darauf Einfluss nehmen.“

