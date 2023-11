Nach Tragödie auf der A5: Fünf Monate bedingte Haft für den Lenker

Die Familie war auf dem Weg in den Italien-Urlaub. Ein mit vier Erwachsenen und drei Kindern besetzter schwarzer Kleinbus mit polnischen Kennzeichen hatte zwischen Gaweinstal und Hochleithen ein Brückengeländer durchbrochen und war nach mehrmaligem Überschlag auf einer Nebenstraße zum Liegen gekommen. „Mein Mandant wird die volle Verantwortung übernehmen“, kündigte die Verteidigerin an. Mit dem Unfall, an dem er keinerlei Erinnerung habe, sei auch ein Teil von ihm selbst gestorben.

Im Zeugenstand erklärte der Mann, dass die Familie gegen 3.30 Uhr aus Polen weggefahren sei und er auch eine Pause gemacht hätte. Ob es trotzdem sein könne, dass er eingeschlafen sei, wollte Richterin Lydia Rada wissen. „Ja“, entgegnete der 40-Jährige, der sichtlich bemüht war, die Fassung zu wahren, in seiner Muttersprache. Ebenso wie auf die Frage, ob er eine Therapie absolviert, um die Geschehnisse zu verarbeiten.

Kurz musste auch die Ehefrau (30) in den Zeugenstand treten. Erinnerung hatte sie ebenfalls keine, weil sie geschlafen habe, erklärte sie mit leiser Stimme. Von einer etwaigen Müdigkeit ihres Mannes habe sie nichts mitbekommen.

Ein Zeuge und Ersthelfer erklärte noch kurz, wie er aus einer Entfernung von 250 bis 500 Metern den Unfall auf der Autobahn mitbekommen hatte. „Es war wenig Verkehr, als ein schwarzer Pkw auf die Böschung auffuhr und dann weg war.“ Er habe die erste Spur gesperrt und einer Dame geholfen, den Säugling zu reanimieren, schilderte der Feuerwehrmann. Zu den Großeltern, die sich noch im Auto befanden, sei er aufgrund des Wildschutzzaunes nicht gleich gekommen. Dann nahm die Rettungskette ihren Lauf.

Viel war dann angesichts der unfassbaren Tragödie nicht mehr zu besprechen. Der unbescholtene und reumütige Angeklagte wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. „Von so etwas ist keiner von uns gefeit. Sie sind gestraft genug. Leider verlangt es das Gesetz trotzdem, dass ich Ihnen eine Strafe von ein paar Monaten gebe“, rang selbst die erfahrene Richterin um die richtigen Worte. Der Mann nahm das Urteil an – und nach der Gerichtsverhandlung seine Ehefrau in den Arm.