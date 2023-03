Poysdorf: Viel Programm im Jubel-Jahr

Obmann Thomas Hrabal hielt Rückschau auf ein erfolgreiches Jahr 2022, bei dem der musikalische Motor nach den Corona-bedingten Pausen zur Freude aller Beteiligten wieder voll anlief. Kapellmeister Richard Jauk und Obmann Hrabal dankten den Mitgliedern des Musikvereines für ihr Probenengagement. Im Vorjahr war das Konzert „Beethoven versus Reblaus“ in der Kellergstetten ein musikalisches Highlight, bei dem Kapellmeister Richard Jauk die Musiker kräftig forderte. Heuer wird dies sicherlich die Nacht der Filmmusik am 6. Mai sein.

Das Jahr 2023 steht ganz im Zeichen von 40 Jahre Musikverein Poysdorf und Umgebung. Den Anfang machten die Symphoniker Bläs im Reichensteinhof. Sie spielten traditionelle Blasmusik auf höchstem Niveau.

Die 40 Jahre mitgeprägt hat auch Gottfried Gmeinbeck, der sich nach 47 Jahren in die Musikerpension verabschiedete. Obmann Thomas Hrabal dankte ihm für seine Arbeit im Musikverein, verbunden mit der Bitte, wenn Not am Mann ist, auch anrufen zu dürfen. Er erhielt von den Musikerkollegen Standing Ovations.

Vizebürgermeister David Jilli dankte den Musikern für ihre Arbeit als wertvoller Kulturträger in Poysdorf. Ein Fest ohne Musikverein oder Jugendtrachtenkapelle ist in Poysdorf kaum vorstellbar. Zum Musikantenheurigen am 15. August in der Kellergstetten kommt heuer übrigens der Musikverein Leopoldau als musikalischer Gast und am 12. November findet anlässlich des Tages der Blasmusik ein Konzert in der Stadtpfarrkirche Poysdorf statt.

Ehrungen

8-jährige Mitgliedschaft: Sandra Hipfinger, Elisabeth Führer, Christoph Wiesinger, Josef Fürst, Johannes Rabl.

15-jährige aktive Musikausübung – Ehrenmedaille des NÖ Blasmusikverbandes in Bronze: Bianca Hartmann.

40-jährige Musikausübung – Ehrenmedaille in Gold: Erich Sukop.

Leistungsabzeichen in Gold: Tanja Widi auf dem Horn mit sehr gutem Erfolg, Matthias Ehmayer auf dem Schlagwerk mit sehr gutem Erfolg.

Dank und Anerkennung für Gottfried Gmeinbeck für 47 Jahre Musiker und 40 Jahre Musikverein Poysdorf und Umgebung.

