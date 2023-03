Staatz: Aktiv in der Freizeit und beim sozialen Engagement

Als der Seniorenbund 1983 gegründet wurde, hatte er 129 Mitglieder, mittlerweile ist er auf 237 Mitglieder gewachsen, freut sich Organisationsreferent Franz Fritz. Staatz ist die mitgliederstärkste Ortsgruppe im Teilbezirk Laa. Der Großteil der Mitglieder ist weiblich (59 %), der aktuelle Obmann ist der vierte in der Geschichte der Senioren Staatz.

„Ihr seid einer der aktivsten Vereine der Gemeinde“, attestierte Bürgermeister Daniel Fröschl: „Ihr macht so viel, ihr habt ja fast keine Zeit mehr für eure privaten Angelegenheiten.“ Die Senioren sind nicht nur aktiv bei der Freizeitgestaltung, sie halten auch die sozialen Strukturen in der Gemeinde mit der Organisation von „Essen auf Rädern“ aufrecht. „Bei uns ist das Miteinander auch ein Füreinander“, stellte Teilbezirksobfrau Maria Reznicek fest: Die Senioren hätten heute eine andere Rolle in der Gesellschaft als früher. „Die Politik, die Wirtschaft und die Werbung interessieren sich für uns. Wir sind die jungen Alten mit hoher Lebenserwartung, sinnvoller Freizeitgestaltung und hoher sozialer Verantwortung.“

Im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums legten die NÖ Senioren auch eine 60-seitige Hochglanz-Festschrift mit vielen Anekdoten und Erinnerungen an die Gründung und die vier Jahrzehnte danach auf. „Bei einer so engagierten Gruppe braucht man keine Sorge haben, dass einen in Zukunft fad wird“, quittierte Landtagsabgeordneter Manfred Schulz.

Ehrungen für Verdiente

Dank- und Anerkennungsurkunden der Gemeinde wurden an Christine Leiser (Ameis), Maria Hauser (Enzersdorf), Margarethe Wendt (Ernstdorf), Marie Fröschl (Kautendorf) und Anna Kastner (Waltersdorf) verliehen. Rosa Fenz (Staatz) und Christina Leisser (Ameis) werden außerdem das Wappenschild in Silber der Gemeinde bekommen. Diese Ehrung muss allerdings noch bei der nächsten Gemeinderatsitzung beschlossen werden. „Ich bin zuversichtlich, dass das kein Problem sein wird“, lachte Bürgermeister Daniel Fröschl. „Das ist nicht alltäglich, dass die Gemeinde die Leistungen unserer Mitglieder ehrt“, freute sich NÖ Senioren-Präsident Herbert Nowohradsky.

Franz Fritz bekam das Bronzene Ehrenzeichen der NÖ Senioren.

