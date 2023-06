Psychosoziale Zentren: Am Anfang war die Skepsis

Menschen, deren Seele leidet und die ihren Alltag kaum oder gar nicht mehr bewältigen können, brauchen Hilfe: Die Psychosoziale Zentren gGmbH (PSZ) kümmern sich seit 45 Jahren um sie - in allen Bezirken des Weinviertels, wo ihre Tätigkeit begann, und des Industrieviertels sowie an drei Standorten in Wien. Das Bestandsjubiläum wurde mit einem Festakt im Mamuz Mistelbach und mit einer (derzeit noch laufenden) Ausstellung ebendort gefeiert.

Mistelbach ist die Wiege der PSZ: Das erste Angebot des Vereins „Psychosoziales Zentrum“ riefen Gerd Eichberger, Maria Loley und Alois Marksteiner, Direktor der Landesnervenklinik Gugging, im ehemaligen Kloster des Ordens der Salvatorianer ins Leben. „Das waren Pioniere“, findet Günther Widy vom Sozialministeriumsservice NÖ, das mit dem PSZ zusammenarbeitet. Damals trug man dem Bedarf nach externen Versorgungsstrukturen Rechnung, der durch den Bettenabbau in Großpsychiatrien immer drängender wurde.

Der Verein wuchs zur gemeinnützigen GmbH heran - mit 32 Standorten in Wien und Niederösterreich, 400 Mitarbeitern und über 7.500 Kunden. Hauptsitz ist in Stockerau. Das Angebot richtet sich an Personen mit psychischen Erkrankungen und ihren Angehörigen und besteht aus psychosozialer Beratung, medizinischer Behandlung und Psychotherapie, Suchtberatung, Hilfe bei der beruflichen (Wieder-)Eingliederung, der Tagesgestaltung sowie rund ums Wohnen.

Es ist mir gelungen, aus dieser Teufelsspirale auszubrechen Johann Bauer, PSZ-Vorstandsmitglied

Skepsis war anfangs durchaus vorhanden. Stadträtin Roswitha Janka erinnert sich gut daran, Vorurteile und Misstrauen seien zutage getreten. „Das war für die Klienten sicher auch nicht leicht.“ Mittlerweile hat sich das geändert: „Sie gehören zu Mistelbach dazu.“ Es sei selbstverständlich, dass sie bei Veranstaltungen teilnehmen.

Heutzutage reden Klienten über ihre Probleme und erzählen selbstbewusst ihre Geschichte - wie Festredner Johann Bauer. Er ist PSZ-Vorstandsmitglied und Obmann des Landesverbandes „Hilfe zur Selbsthilfe für seelische Gesundheit“. Er leidet seit über 30 Jahren an schwerer Depression, Angstzuständen und Panik - und ist dem Alkohol entronnen. „Es ist mir gelungen, aus dieser Teufelsspirale auszubrechen.“

Das wäre ohne PSZ nicht gelungen, das „sicher ein Gewinn für alle Betroffenen“ ist, sagt Bauer. „Ich selbst kann Hoffnung geben, dass man trotz psychischer Erkrankung mit allen Nebenerscheinungen in seinem Leben Stabilität erringen und gesunden kann.“ Er ist froh, dass zuletzt die Onlineberatung eingerichtet wurde: Die Nachfrage hat sich bei jungen Menschen von 2020 auf 2021 verdoppelt, 2022 stammten die meisten Anfragen von 21- bis 25-Jährigen.

Was Menschen mit psychischen Erkrankungen zu erzählen haben

Schauspielerin Catherine Oborny richtete dann den Blick „aus dieser Welt der Scheinwerfer“ auf dessen Rändern - und trug Erfahrungsbericht von psychisch erkrankten Menschen vor: „Es gab Tage, da ging gar nichts, und ich fühlte mich qualvolle Stunden in meinem eigenen Zuhause gefangen“, schildert die 33-jährige Inas. Die PSZ zeigten ihr „die positiven Aspekte meines Lebens“, sie gaben ihr „Fixpunkte und dadurch Halt“.

Mehr dieser Berichte sind in der Ausstellung „Wegschauen. Hinschauen. Reinschauen“ vorzufinden, auch von Mitarbeitern: „Ich bin immer wieder erstaunt, überrascht und beeindruckt wie es möglich ist, eine 'ungewöhnliche' Lebensgeschichte zu meistern und sich darüber hinaus gut weiterzuentwickeln“, beschreibt die 53-jährige Angelika Schmidt aus Bisamberg.

Unser Angebot hat sich mitentwickelt, aber manche Dinge verändern sich nur schwer Marlene Mayrhofer, PSZ-Geschäftsführerin

„Schau ma nicht weg, schau man hin und schau ma rein“, eröffnete Moderatorin Ursula Pucher das Programm des Festakts. Geladen waren Vorstandsmitglieder, Kollegen, Vernetzungspartner und Eigentümervertreter. Geschäftsführerin Marlene Mayrhofer erklärte, dass der 45er bewusst gefeiert wird - in einer Postpandemie und einer Phase, wo die psychische Gesundheit in aller Munde ist. „Wir merken, das System ist bereit hinzuschauen.“

Die Sensibilität ist seit 1978 gestiegen. „Vor 45 Jahren war die Welt eine andere“, erklärt Mayrhofer. Die Sozialarbeit und die psychosoziale Arbeit habe sich verändert, es gelten andere Paradigmen in der Suchtarbeit und der Zugang zu Menschen mit Behinderung habe sich verbessert: „Das Wort Inklusion war unbekannt“, führt sie aus. „Unser Angebot hat sich mitentwickelt, aber manche Dinge verändern sich nur schwer. Manche Themen bleiben gleich.“

Das betrifft laut Mayrhofer die berufliche Integration und die Versorgung der psychisch erkrankten Menschen. Viele Missverständnisse herrschen vor, gerade Jugendliche haben Angst, stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden. Die PSZ etabliert aber gerade neue Angebote - mit dem Präventionsprojekt „Verrückt? Na und!“ an Schulen oder dem Schulungsprogramm „Krisenstark“. Die Investition in Prävention rentiere sich: „Es lohnt sich, immer wieder auf die psychische Gesundheit zu schauen, auch für uns selbst.“

Wenn man Menschen annimmt, so, wie sie sind, dann können sie zu Talenten werden Sandra Kern, stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin

Sandra Kern, stellvertretende Landesgeschäftsführerin beim Arbeitsmarktservice, weiß: „Die Wirtschaft sucht ganze viele Arbeitskräfte. Es ist oft eine Suche nach den großen Talenten.“ Die Stärken stehen aber nicht immer in Überschriften, „aber im Text“, sagt sie. „Wenn man Menschen annimmt, so, wie sie sind, dann können sie zu Talenten werden.“ Man dürfe nicht vergessen, dass Arbeitslosigkeit und psychische Erkrankung jeden treffen könne.

„Ich bin Karl Wilfing, 62 Jahre alt. Meine Großmutter war Epileptikerin. Sie war unglücklich, jung geschieden und hat das Haus fast nicht verlassen“, erzählte der Landtagspräsident dann von seinen Erfahrungen. „Ich habe als Enkelkind davon profitiert.“ Denn die Großmutter lernte mit dem kleinen Karl, hat sich Zeit für ihn genommen. „Durch ihre Schwäche hat sie anderen zur Stärke verholfen“, erzählt der Politiker.

Karl Wilfing erzählte persönliche Erlebnisse - und sagte die weitere Unterstützung des Landes NÖ zu. Foto: erfinderisch, ERFINDERISCH]

Wilfing sagte zu Mayrhofer und ihrem Team: „Wir Politiker müssen dankbar sein, dass es Menschen wie euch gibt, weil es darum geht, Menschen Halt zu geben. Weil ihr das leistet, unterstützen wir euch.“ Günther Widy hatte zuvor erklärt: „Wir sind froh, dass wir solche Partner wie das PSZ haben.“ Das Sozialministeriumsservice NÖ werde weiterhin versuchen, die Finanzen dafür aufzustellen. Mayrhofer freute sich über die „so wertvollen und wertschätzenden Worte“.

Die Ausstellung „Wegschauen. Hinschauen. Reinschauen“ läuft bis zum 28. Juni im Mamuz Mistelbach (täglich von 10 bis 17 Uhr) und drei Wochen in Wien. Gezeigt wird, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen das Leben meistern und was psychiatrische Einrichtungen und ihre Mitarbeiter leisten. Man räumt mit Vorurteilen auf - wie zum Beispiel, dass psychisch erkrankte Menschen keine Verantwortung übernehmen können. Dabei hatte selbst der britische Premierminister Winston Churchill eine bipolare Störung.