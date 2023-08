Errichtung der größten Photovoltaik-Anlage in Pernhofen ist im Gange

Der Bau der größten Photovoltaik-Anlage in Österreich ist bei Top-Arbeitgeber Jungbunzlauer in Pernhofen in vollem Gange. Der Weltmarktführer in der Zitronensäureherstellung steht mit seinen über 150 Jahren Firmengeschichte seit Jahrzehnten für Innovation und Fortschritt. So startete das Unternehmen eine beträchtliche Nachhaltigkeitsinitiative und errichtet unter Geschäftsführer Josef Gass die größte PV-Anlage Österreichs und auch Europas, die in ein privates Netz einspeisen wird. Landtagspräsident Karl Wilfing und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf überzeugten sich bei einem Besuch am Firmengelände vom Baufortschritt.

Besichtigten das Projekt (v.l.): Electrify-Geschäftsführer Rudi Schütz, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Jungbunzlauer-Geschäftsführer Josef Gass und Landtagsabgeordneter Karl Wilfing. Foto: LT Direktion NÖ

Die Anlage mit 45 MWpeak entspricht dem Stromverbrauch von rund 18.000 Haushalten und deckt bei Vollbetrieb 50 Prozent des gesamten erforderlichen Strombedarfs des Unternehmens. Ein Teil des elektrischen Bedarfs wird so also aus emissionsneutralen Quellen abgedeckt und darüber hinaus wird auch das örtliche Netz entlastet. Dabei wird massiv auf PV-Anlagen auf Hallendächern und auf Vollholz-Carports über den Parkplätzen gesetzt. Die Module auf den Freiflächen werden in einer Höhe montiert, sodass darunter auch noch Schafe grasen können, Ersatzblühwiesen wurden angelegt.

Weinviertler Familienbetrieb setzt das Mammutprojekt um

Gestemmt wird dieses Mammutprojekt vom Weinviertler Familienbetrieb von Rudi Schütz in Wolkersdorf. Die Electrify GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SPL Tele Group GmbH und mit Sohn Florian als operativen Geschäftsführer ebenfalls ein großer Arbeitgeber in der Region. Mit 500 Mitarbeitenden in Österreich und Deutschland wird ein Umsatz von 140 Millionen Euro erwirtschaftet.

Landtagspräsident Karl Wilfing: „Wir freuen uns, dass sich die Weinviertler Electrify bei der Auftragsvergabe gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt hat.“ Damit noch nicht genug: Um die Öko-Strategie fortzusetzen, ist seitens des Jungbunzlauer-Werks auf Zwingendorfer und Laaer Gemeindegebiet ein Windpark in Planung.