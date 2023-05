Altruppersdorf: Jugend aktiv dabei

Gegründet wurde sie unter Obmann Johann Schuhböck, der später auch Stadtrat in Poysdorf und Präsident der NÖ Landarbeiterkammer wurde. Auch Herbert Bauer hat die Arbeit der Jungen ÖVP in Altruppersdorf geprägt. Nach dem Dankgottesdienst lud die Jugend zum Frühschoppen mit den „Kobastreanznfetza“. Die Dorfbevölkerung, Junge und Junggebliebene, nutzte das Fest und feierte ordentlich mit. Unter den Gästen auch Ortsvorsteher Albert Czezatke. Viele von ihnen erzählten dabei Erlebnisse aus ihrer Zeit in der Altruppersdorfer Jugend.

Eine Aktive Jugend ist auch Grundlage für ein lebendiges Dorfleben. Dies zeigen auch Altruppersdorf Aktiv oder der Sportverein des Ortes. Die Jugend gab jedenfalls mit der 50 Jahresfeier ein kräftiges Lebenszeichen im Ort von sich betonte Jugendobmann Manuel Fröschl. Auch ÖVP Ortsparteiobfrau Beate Leitner würdigte die Arbeit der Jungen ÖVP für den Ort. „Sie bringen sich überall tatkräftig ein und sind ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft“, betonte Leitner.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.