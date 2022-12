Menschen mit Behinderung werden in Laa ins Leben gerückt

Werbung

Caritas-Präsident Michael Landau kann sich noch gut an seine Anfangszeit erinnern, als Menschen mit Behinderung in Mehrbettzimmern betreut wurden. Das hat sich geändert. Jetzt entsteht gerade im Herzen der Stadt ein neues Caritas-Wohnhaus für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und mit leichter intellektueller Behinderung. Das Gebäude umfasst 13 vollzeitbetreute Plätze mit Einzelzimmern, Wohnküche, Terrasse, Pflegebad, Photovoltaikanlage und Wärmepumpe.

Im Herbst 2023 soll es bezugsfertig sein. Der Weg bis zur Umsetzung war ein langer – und geht aufs unermüdliche Bemühen eines 2004 gegründeten Vereins zurück. „Wir haben seit dem ersten Tag darum gekämpft, dass wir das Wohnhaus bekommen“, erinnert sich Christl Scheithauer, Obfrau von „Behindert, Besonders – Anders“ (BBA). Eltern von Kindern mit Behinderung haben sich zusammengeschlossen, suchten den Kontakt zur Caritas Wien und zum Land NÖ – und erreichten 2008 den Bau der Tagesbetreuungseinrichtung in Laa. „Wir dachten, die Gründung des Wohnhauses geht genauso schnell.“

Ich kenne drei Mütter, die nur mehr am Zahnfleisch gehen.

Christl Scheithauer, Obfrau des BBA-Vereins

Die Realisierung musste zwar bis jetzt warten, hat aber eine große Bedeutung. Die Betreuung in den Familien wurde beschwerlicher: „Die Kinder wachsen, die Eltern werden älter, dadurch wird die Pflege schwieriger und die Kräfte lassen nach. Ich kenne drei Mütter, die nur mehr am Zahnfleisch gehen“, sagt Scheithauer.

Zimmer werden ganz individuell gestaltet

„Alle Zimmer sind vergeben“, erklärt Thomas Krottendorfer, Caritas-Leiter im Weinviertel, bei einem Rundgang auf der Baustelle. Die Innenarchitekten sind im Kontakt mit den Caritas-Klienten und deren Familien, um ihr Zuhause nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Krottendorfer setzte sich dafür ein, zwei zentral gelegene Parzellen für das Wohnhaus erhalten zu können. „Die Lage ist einfach perfekt, die Klienten sind mittendrin, sind gleich in der Bank oder im Kaffeehaus. Alles ist in der Nähe, das ist eine große Lebensqualität.“

Menschen mit Behinderung sollen Teil der Laaer Gesellschaft sein können. Berührungsängste sind nach wie vor vorhanden: „Das wird noch eine ganze Menschengeneration brauchen“, glaubt Scheithauer. Menschen mit Behinderung müsse ihres Erachtens nach mehr Gehör geschenkt werden. Krottendorfer weist nicht von der Hand, dass die seit 2008 ratifizierte UN-Behindertenrechtekonvention in Österreich nicht zur Gänze umgesetzt ist. Aber: „Gott sei dank ist viel Bewegung in der Thematik drin“, denkt er an den beschlossenen „Nationalen Aktionsplan Behinderung“, der etwa die berufliche Teilhabe verbessern soll.

Das Laaer Caritas-Bauprojekt hat „sehr gefordert“, sagt Krottendorfer. Die Kosten bewegen sich in Millionenhöhe, genaue Zahlen will er angesichts der Teuerung und Preisunsicherheiten erst nach Fertigstellung bekannt geben. Ein großzügiger finanzieller Unterstützer ist der BBA-Verein. Wienerberger hat alle Ziegel für das Haus gesponsert. Die Spendenaktion „Licht ins Dunkel“ steuert 200.000 Euro bei.

Der Caritas-Leiter war erst mit vier Caritas-Klienten bei der Veranstaltung „50 Jahre Licht ins Dunkel“ vertreten: Dass der ORF dort betont habe, die Inklusion im Sinne der UN-Konvention zu erweitern, „finde ich großartig“.

