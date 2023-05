Die Poysdorfer Volksschule hat sich weiterentwickelt

Gefeiert wurde 50 Jahre Schulgebäude in der Hindenburgstraße. Als die Schulen in Poysdorf aus allen Nähten platzten, wurde unter Bürgermeister Robert Gloss 1968 mit dem Bau der damaligen Knabenhauptschule begonnen. Bereits im Rohbauzustand übersiedelten im Schuljahr 1970/71 die ersten Klassen. 1972, als die Schule fertig war, gab es die Maul- und Klauenseuche und so konnte erst am 24. 11. 1973 die Segnung des neuen Schulgebäudes vorgenommen werden.

Bürgermeister Josef Fürst, der mit seinen Eltern gleich neben dem Schulbau wohnte, erzählte von seinen Erinnerungen an den Schulrohbau und die Sportanlage als beliebten Spielplatz. Später kam er auch als Lehrer an die Schule. Landtagspräsident Karl Wilfing ließ die Schulgeschichte Poysdorfs Revue passieren und hob die hohe Qualität der Mittelschule in Poysdorf hervor. Seine drei Töchter hatten für die weiterführenden Schulen beste Voraussetzungen damit, lobt Karl Wilfing Direktorin Renate Schodl und ihr Lehrerteam. Brigitte Ribisch, die Leiterin der Bildungsregion Weinviertel, betonte, dass sich die Schule in den fünf Jahrzehnten stark weiterentwickelte und immer neue Akzente gesetzt habe. So war Poysdorf unter Direktor Georg Wlaschitz eine der ersten Schulen mit EDV-Aktivitäten im Unterricht.

Mit dabei auch Religionsfachinspektorin Christine Edlinger, die selbst an der Schule unterrichtete, und die früheren Direktoren Reinhard Neumayer, Werner Lenk, Johann Ableitinger und auch Poysdorfs langjähriger Vizebürgermeister Johann Gemeinböck.

Die Schulband unter der Leitung von Maria Hirtl führte musikalisch durch den Festakt. Martina Fischer und Michaela Rindhauser präsentierten das neue Schullogo der NÖ Mittelschule in Poysdorf. Eva-Maria Zeiner und Martina Schreiber zeigten mit den neuen Infotafeln die Vielfalt an Erasmus Projekten, welche in den letzten Jahren den Schülern halfen, ein wenig auch über den Tellerrand Poysdorfs zu schauen. Als MINT Schwerpunktschule sind die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ein Schulschwerpunkt in Poysdorf.

Ein großes Dankeschön sagte Direktorin Renate Schodl auch allen Bürgermeistern der Mittelschulgemeinden, die immer wieder gemeinsam bereit sind, in die Zukunft und Bildung ihrer Kinder zu investieren. Danke auch dem Elternverein unter Obmann Rene Willmann für die unterstützende Mitarbeit.

Nach Musik, Tanz und Turnakrobatik beim Festakt gab es in den einzelnen Klassen umfangreiche Workshops die zeigten, was alles in der NÖ Mittelschule in Poysdorf gelehrt und gelernt wird. Auch selbstgezogene Pflanzen und köstliche Törtchen haben die Schüler für ihre Gäste als Geschenk vorbereitet. Mit über 250 Schülern ist die NÖ Mittelschule in Poysdorf in der Hindenburgstraße sehr gut besucht.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.