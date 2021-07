Mit einer Gedenkstunde und einer Kranzniederlegung am Grab des ehemaligen ÖVP-Landwirtschaftsministers und Bauernbundpräsidenten Josef Kraus in Kronberg erinnerte die Spitze des Österreichischen und Niederösterreichischen Bauernbundes an einen großen Agrarpolitiker.

Kraus‘ Name ist untrennbar mit der Überwindung der Hungersnot nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden, wo er gemeinsam mit Leopold Figl damals die Hauptverantwortung für die Versorgung der hungernden Bevölkerung übernahm.

Für das ‚Projekt Österreich‘ eingestanden

Am 1. Juli jährte sich der Todestag von Josef Kraus (1890 – 1971), dem ersten Landwirtschaftsminister der Zweiten Republik zum 50. Mal. „ Kraus ist immer für das ‚Projekt Österreich‘ eingestanden, nämlich dafür, dass Österreich zusammenhält und zusammensteht. Er war ein überzeugter Sozialpartner, der in schwierigen Zeiten das Einende vor das Trennende gestellt hat. Sein Lebenswerk werden wir immer in Erinnerung behalten“, sagte Bauernbundpräsident Georg Strasser.

Geboren in Kronberg, gründete Josef Kraus mit 16 Jahren eine Genossenschaft und widmete sich als Nationalrat der Lebensmittelversorgung und der Milchwirtschaft. Von den Nazis 1938 inhaftiert, gehörte er ab 1954 sofort als Staatssekretär und bald darauf als Minister zu den wichtigsten Politikern im Land. Mutig trat er dabei auch der russischen Besatzungsmacht entgegen. Unermüdlich vertreten hat er die Interessen der heimischen Landwirtschaft auch als Präsident des Bauernbundes von 1949 bis 1960.