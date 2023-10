Erwin Schwarzl feierte den 50er

„Er ist ein großer Gewinn für unseren Ort“, betonte Ortsvorsteher Albert Czezatke bei der Gratulation zum 50. Geburtstag im Garten der Alten Schule. Bürgermeister Josef Fürst und sein Amtsvorgänger Thomas Grießl gratulierten und bezeichneten das Geburtstagskind als eine wichtige Stütze im örtlichen Vereinsleben.

Erwin Schwarzl ist Obmann des Verschönerungsvereines und aktives Feuerwehrmitglied in Altruppersdorf und Ottenthal. In seiner Heimatgemeinde Ottenthal ist er Teil der sehr erfolgreichen Wettkampfgruppe. Obmann Leopold Zwanziger dankte ihm für seine aktive Mitarbeit im Museumsverein. „Erwin Schwarzl hilft dort, wo er gebraucht wird, auch bei anderen Vereinen, und ist immer verlässlich zur Stelle“, hob Stadtrat Clemens Wiesmann in seiner Gratulation hervor. Für die ÖVP Altruppersdorf gratulierte Ortparteiobfrau Beate Leitner.