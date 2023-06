Visionär mit Umsetzungskraft: Wolfgang Rieder ist 60

Nö Landtagspräsident Karl Wilfing betonte, dass Wolfgang Rieders Meisterstück sicherlich die Rettung und Reaktivierung des Eisenhuthauses war. Von Fachleuten wurde das älteste Haus Poysdorfs als nicht mehr sanierungsfähig für verloren erklärt. Wolfgang Rieder packte mit seinem Team an und rettete das Juwel, um es in Form des Weincafés Eisenhuthaus zu einem Treffpunkt werden zu lassen.

Bei seinem Auslandsaufenthalt während des Studiums in Spanien hat Wolfgang Rieder sehr viel über die Wichtigkeit des Tourismus zur Erhaltung eines klein strukturierten Weinbaus erfahren und erlebt. Hier entdeckte er auch seine Liebe zum Rotwein. Nach Hause zurückgekehrt waren ihm daher der Heurige, der Tourismus und die Direktvermarktung immer sehr wichtig. „Dank dem großen Engagement meiner Töchter Sarah, Madeleine und Amelia konnte auch viel umgesetzt werden“, ist Wolfgang Rieder dankbar. Sein Geburtstagsgeschenk war eine einwöchige Geschwisterreise in die Region Salamanca in Spanien. „Im Bereich Wein war für mich der Platz unter den 150 Top Weingütern bei der AWC Weinverkostung ein echter Höhepunkt“, betonte das Geburtstagskind.