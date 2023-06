Poysdorf: Museumsdirektor aus Leidenschaft feierte seinen 60er

Bürgermeister Josef Fürst würdigte das Geburtstagskind für seine langjährige museale Arbeit in Poysdorf. „Gottfried Erger lebt mit Leidenschaft in der Gegenwart, denkt an die Zukunft und bewahrt die Schätze der Vergangenheit“, betont Josef Fürst. Das Poysdorfer Weinstadtmuseum, aber auch das Museumsdepot in der alten Schule bei der Kirche wurden nach dem Ableben von Josef Preyer von Gottfried Erger weiterhin sehr gut betreut.

„Wie sein Schwiegervater Friedrich Parisch hat er die große Liebe zur Archäologie und Urgeschichte gefunden und hier besonders auch die begeisterte Vermittlung an Kinder durchgeführt“, betont Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl in ihren Dankesworten. Viele engagierte Helfer sind in seinem Verein „History4you“ groß geworden und haben Interesse an der Geschichte der Region gefunden.

Mit einem Gutschein für ein Pärchendinner beim Hotel Neustifter bedankten sich der Bürgermeister und die Kulturstadträtin auch bei Gattin Elisabeth und den beiden Söhnen Lukas und Dominik für die Unterstützung von Gottfrieds Museumstätigkeit.