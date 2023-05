Archäologen graben Ringwallanlage im Mistelbacher Wald aus

Dass sich in den kleinen Tal auf der Flur Schlossleiten am südlichen Ende eines Hügelzuges etwas befindet, vermutete Mistelbacher Michael Sklensky schon länger, 2020 konnte er Archäologen von einer Begehung der birnenförmigen Anlage mit einem maximalen Durchmesser von 132 Metern überzeugen. Der Erdwall ist heute an keiner Stelle höher als maximal zwei Meter und hat eine Kronenbreite von bis zu drei Metern. Bei einer archäologischen Prospektion mit Geomagnetik wurden mehrere „Anomalien“ entdeckt, die sich die Forscher nun genauer ansehen wollen.

Einige werden aufgrund der Bilder des Bodenradars als Gruben gedeutet, vermutlich sind auch die Grundreste eines Hauses mit dabei. Geomagnetisch zeigten sich auch Spuren einer Holzkonstruktion für eine innere Wallbefestigung sowie einer Vorwallkonstruktion. „Aufgrund der Datenlage durch die Messung und der der im Zuge der Feldarbeiten beobachteten Funde kann die Anlange als einfache, wahrscheinlich frühbronzezeitliche Wall-Grabenanlage angesprochen werden“, sagen die Forscher. Die datiert um das Jahr 2.000 vor Christus.

Deutlich ältere Spuren wurden allerdings bei Grabungen, die derzeit von einer privaten Initiative interessierter Laien unter Leitung des Bundesdenkmalamtes gefunden: Das Ergebnis bis jetzt sind mehrere Pfostenlöcher, die zur Bebauungsstruktur der Anlage gehörten, eine Anzahl unterschiedlich großer Keramikstücke sowie ein großes Stück eines verkohlten Balkens, mit dem eine C-14-Untersuchung durchgeführt werden soll, so dass anschließend ziemlich genau das Alter dieses Balkens feststeht. „Aber das dauert noch, bis wir da das Ergebnis haben“, sagt Michael Sklensky. Dort gefunden Keramik und eine bearbeitete Feuersteinknolle deuten für ihn auf die Jungsteinzeit hin.

Bürgermeister Erich Stubenvoll und Hobbyarchäologe Michael Sklensky. Foto: Stadtgemeinde Mistelbach

Warum initiierte der begeisterte Hobbyarchäologe die Grabung? „Ich kenne die Anlage seit meiner Kindheit da sind wir immer mit dem Rad her gefahren“, erzählt er. Und niemand habe ihm sagen können, was das da im Boden sei. Auf alten Karten aus den 1950er-Jahren war in diesem Bereich der Schlossleiten eine Awarenringwall eingezeichnet, Gewissheit gab es nie. Durchaus möglich, dass die alte Anlage auch von den Awaren (5. bis 9 Jahrhundert nach Christus) genutzt wurde. Im Zweiten Weltkrieg gab es eine MG-Stellung hier, Granatsplitter wurden ebenfalls ausgegraben.

„Das besondere für mich ist, dass wir es hier mit einer jungfräulichen Wallanlage zu tun haben. Wenn wir jetzt nicht damit beginnen, nach Antworten zu suchen, werde ich keine mehr bekommen“, sagt Sklensky.

