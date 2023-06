„Das gehört zu unserem Leben dazu!“

Musikalisch umrahmt von einem 80-köpfigen Bezirksorchester aus beinahe allen Mitgliedskapellen des Bezirks wurde die Festchronik vorgestellt und ein Blick auf die vergangenen 70 Jahre geworfen.

Auf Initiative von Bezirksobmann Horst Obermayer wurde unter der Federführung von Engelbert Exl und Herbert Frühwirth eine Festchronik verfasst. Langjährige Funktionäre wie Franz Stättner, Josef Pleil sen., Leopold Schneider und Karl Hirschvogl haben die Entstehung des Werks mit ihrer in Jahrzehnten angesammelten Expertise bereichert und unterstützt.

„Warum gibt es 39 Musikkapellen in unserem Bezirk? Weil sie einfach zu unserem Leben dazugehören. Ich glaube, Musik ist die schönste Möglichkeit, Menschen zu verbinden, Lebensfreude und Gefühle zu zeigen, lustig zu sein, Spaß zu haben und zu tanzen“, so Landtagspräsident Karl Wilfing beim Festakt.

In den in der Chronik beschriebenen 70 Jahren hat sich unglaublich viel ereignet, wozu es viele Geschichten und viel Geschichte gibt. Die große Vielzahl an Ereignissen und Ereignisreichem wurde zusammengetragen, Zeitzeugen wurden befragt und Archive akribisch durchgearbeitet.

Aber auch ein Blick in die Zukunft durfte nicht fehlen. Der von der künftigen Bezirksobfrau Elisabeth Kirchweger moderierte Festakt bot jungen Funktionären eine Bühne, um Anliegen und Wünsche zu adressieren, und um die Bezirksarbeitsgemeinschaft gemeinsam weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu machen.

Zur Geschichte des NÖ Blasmusikverbands: Im Sommer 1952 wurde in St. Valentin im Bezirk Amstetten der Bund der Niederösterreichischen Blasmusikkapellen gegründet und bereits ein Jahr später die Bezirksarbeitsgemeinschaft Mistelbach als erster Bezirksverband. Mit seinen 39 Mitgliedskapellen ist die BAG Mistelbach einer der größten Bezirksverbände des Landes und Bindeglied zwischen den Musikvereinen und dem NÖ Blasmusikverband.

Mit der Festchronik ist ein wahrer Schatz geschaffen worden, der von allen Interessierten für 49,90 Euro gekauft werden kann bei der Bezirksarbeitsgemeinschaft Mistelbach: noebvmistelbach@gmail.com.