Marsch und Operette beim Musikverein Wilfersdorf

Der Musikverein Wilfersdorf und Umgebung wurde 1959 auf Initiative von Ernst Kellermann gegründet und in weiterer Folge gemeinsam mit Kapellmeister-Stellvertreter Hans Kummerer aufgebaut.

Seit Beginn der Vereinsgeschichte liegt ein großer Fokus auf der Förderung von Nachwuchsmusikern. Viele Jahre wurden Kinder und Jugendliche durch vereinseigene Musikerinnen und Musiker ausgebildet. Im Jahr 1987 konnte sogar ein eigenes Jugendblasorchester ins Leben gerufen werden, welches bis 1994 von den Kapellmeistern Franz Hugl, Wolfgang Strasser und Johann Kummerer geleitet wurde. Mit dem Beitritt zum Musikschulverband Staatz im Jahr 1997 eröffneten sich zusätzliche Möglichkeiten der Ausbildung. Um Kinder schon möglichst früh für die Blasmusik begeistern zu können, wurde 2011 mit der Einführung der Bläserklasse in der Volksschule Wilfersdorf ein weiterer Meilenstein gesetzt. Über die Jahre hinweg konnten junge Nachwuchsmusiker an einer Vielzahl an Wettbewerben teilnehmen und den Verein auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene sehr erfolgreich vertreten.

Doch nicht nur die Jugend hat Erfolge zu verzeichnen – der Musikverein Wilfersdorf und Umgebung nimmt regelmäßig erfolgreich an Marsch- und Konzertmusikbewertungen teil. Aus diesem Grund wurde Kapellmeister Gregor Sommer im Jahr 2018 die Goldene Ehrennadel des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes verliehen.

Neben der Freude an der Musik spielt auch die Gemeinschaft immer eine wichtige Rolle für die Musiker. So pflegt der MV Wilfersdorf und Umgebung seit 1974 eine Partnerschaft auf musikalischer und freundschaftlicher Ebene mit der Marktmusikkapelle Erzherzog Johann Edelschrott (Stmk.). Zusätzlich gibt es immer wieder gemeinsame Auftritte mit anderen Kapellen, wie beispielsweise dem Musikverein Hochleithen.

Zu den jährlichen Fixpunkten im Vereinsjahr zählen das Schlosskonzert im Juni und das Silvester- bzw. Neujahrskonzert. Traditionell sind auch der „Tag der Blasmusik“ sowie die musikalische Umrahmung der Adventveranstaltungen in der Marktgemeinde. Eine weitere, bereits über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte, Veranstaltung ist das Anfang Juli stattfindende Schlossfestival Wilfersdorf. Die Musiker des Musikvereines Wilfersdorf und Umgebung sind hier bei der Operette sowohl im Orchester, auf der Bühne als auch im Hintergrund maßgeblich beteiligt.

