Musikverein Poysdorf plant Konzert & Kirtag

Die Gründung eines neuen Vereins im Jahr 1983 war ein notwendiger Schritt: Seine Entstehung verdankt der Musikverein Poysdorf und Umgebung der großen Mitgliederzahl der damals einzigen Kapelle der Stadt– der Jugendtrachtenkapelle Poysdorf.

Um Abgänge der älteren und musikalisch erfahrenen Musikern vorzubeugen, entschied man sich im Jahr 1983, die Kapelle zu teilen. In Ausbildung stehende Jungmusiker blieben der Jugendtrachtenkapelle erhalten, während musikalisch erfahrene Mitglieder, deren Interesse sich aufgrund ihrer erworbenen Fähigkeiten auf weiterführende Musikliteratur verlagert hatte, einen neuen Verein gründeten: den Musikverein Poysdorf und Umgebung – kurz: MPU.

Aus dem kulturellen Leben der Großgemeinde Poysdorf ist der MPU seit seiner Gründung nicht mehr wegzudenken. Immer wieder gerne sorgen die Musiker des MPU für die musikalische Umrahmung diverser Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Frühschoppen beim Poysdorfer Bezirkswinzerfest.

Jährliche Auftritte beim Poysdorfer Neujahrskonzert gemeinsam mit der Jugendtrachtenkapelle Poysdorf, komödiantische Auftritte beim „Abend der schrägen Vereine“ in Poysdorf, das bunten Treiben am Faschingdienstag, das Filmmusikkonzert, die Feldmessen in Maria Bründl, der Musikantenkirtag in der Poysdorfer Gstettn, das Herbstklangkonzert zum Nationalfeiertag usw. zählten jahrelang (und teilweise nach wie vor) als Fixtermine für die Mitglieder des MPU. Aber auch die traditionelle Gebrauchsmusik, besser bekannt als Frühschoppenmusik, liegt dem MPU seit jeher am Herzen und kam nie zu kurz.

Auch die Pflege des Vereinslebens rückt beim MPU regelmäßig in den Mittelpunkt. Zweijährig stattfindende Vereinsausflüge gelten für viele Mitglieder als Sommerhighlight. Grillabende, ein gemeinsames Striezlposchn und Geburtstagsfeiern von Mitgliedern geben den MusikerInnen genügend Raum, am Vereinsleben teilzunehmen.

Seinen Musikernachwuchs erhält der MPU regelmäßig von der Jugendtrachtenkapelle Poysdorf (JUKA), mit welcher nach wie vor in freundschaftlicher Zusammenarbeit beispielsweise das Musikerheim und auch die Vereinstrachten gemeinsam genutzt werden.

Nicht zuletzt der Musikschule Poysdorf, die laufend hervorragend ausgebildete, junge Musiker an die beiden ortsansässigen Kapellen vermittelt, hat der Musikverein Poysdorf und Umgebung seinen Status als eine der besten Kapellen im Bezirk zu verdanken.

