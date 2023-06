Ein Musikfest zur Schulmusik im Schulmuseum Michelstetten

„Für unsere Ausstellung über die Schulmusik haben wir 150 Jahre alte Singbücher ausgegraben“, erzählt Museumsleiterin Maria Kranzl: Die hatten blumige Namen wie „Bunter Straße“, der Inhalt lässt sich grob in die Kategorien Religion und Kirchenlieder, Kaiser und Vaterland, Natur und Lieder zur Unterhaltung einteilen. „Unser heutiges Programm ist auch so ein bunter Reigen“, sagt Kranzl, immerhin waren knapp 80 Teilnehmer am Programmzettel vertreten.

Die Musikschlümpfe der Musikschule Staatz waren ebenso vertreten wie der Chor der Volksschule Asparn. Eine Reunion gab das Bezirkslehrer-Doppelquartett, das auch Lieder von Hermine Lukschanderl, Gattin des Museumsgründers und eine der wesentlichen Mundartdichterinnen der Region, im Programm hat.

Die Violine war eines der wichtigsten Schulmusikinstrumente, entsprechend war auch das Violinenensemble „Aufstrich“ unter Roland Benz mit Werken vertreten. Blockflötenmusik, heute wohl das am weitesten verbreitete Musikeinstiegsinstrument, bot die Blockflötenklasse der VS Fallbach/Hagenberg unter Elisabeth Hofmann.

Begonnen wurde das Programm im Schulhof, zwischenzeitlich musste wegen Regens ins Museum ausgewichen werden, das Finale konnte dann wieder im Freien statt finden.