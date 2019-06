A5-Unfall: Auto am Dach, Lenkerin leicht verletzt .

Die Freiwilligen Feuerwehren Gaweinstal und Schrick wurden am 22. Juni um 17.56 Uhr zu einer Menschenrettung auf die A5 Richtung Wien alarmiert. Ein Auto lag neben der Nordautobahn am Fuße der Böschung am Dach.