Bezirk Mistelbach: Grubers Säfte sind die Besten

Fruchtsaft machen kann er, der Gruber: Franz Gruber holte sich bei der Direktvermarkter-Ab-Hof-Messe in Wieselburg mit zwei Apfelsäften den Bundessieg. Und zusätzlich gab es auch noch 17 weitere Gold-Medaillen und insgesamt 27 Preise. Er ist damit DER Abräumer bei dieser Ab-Hof-Messe aus dem Bezirk.

„Wie mir Mitglieder der Jury verraten haben, hab ich heuer sogar den Joker gezogen“, freut sich der Putzinger: Denn bei der Bewertung für die Goldene Birne in der Kategorie Apfelsaft waren alle fünf Finalisten von seinem Hof. Im Endeffekt holte sich Franz Gruber zwei Mal eine „Goldene Birne“. Preise gewinnen seine Säfte jedes Jahr, zuletzt konnte er sich 2016 eine „Goldene Birne“ sichern. „Die ganzen Medaillen sind ja nicht das Ziel, sondern die Birne“, stellt Franz Gruber hohe Ansprüche an seine Produkte.

Warum sind Gruber‘s Fruchtsäfte so gut? „Das liegt an unserer 20-jährigen Erfahrung und daran, dass alle Rohstoffe von uns produziert werden“, sagt Franz Gruber: „Da können wir selbst bestimmen, welchen Reifegrad unsere Äpfel haben, mit welchen Druck gepresst wird und welche Sorten verschnitten werden.“ Das merke man dann an der Qualität.

Bester Edelbrand des Bezirks vom Kurz. Den besten Edelbrand aus dem Bezirk lieferte heuer das Paasdorfer Weingut Kurz: Der Hefebrand „Grüner Veltliner“ wurde von der Jury mit 96 Punkten bewertet: „Hervorragend! Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir alles von Anfang bis Ende richtig gemacht haben“, freut sich Paul Kurz fest. Der Preis sei eine besondere Auszeichnung.

Paasdorfer Edelbrenner: Paul Kurz und Elke und Andreas Liebminger Foto: Ab Hof Messe

Leczek hoff auf weitere Auszeichnungen. Zufrieden ist auch Edelbrenner Roland Leczek aus Oberschoderlee. Er holte sich zwei Mal Gold und drei Bronze-Medaillen: „Es ist uns eine große Freude, dass wir mit unserer kleine Hobbybrennerei Preise erreichen konnten. Das zeigt, dass wir mit den großen Brennereien mit guter Qualität mithalten können“, sagt Leczek: „Wir haben heuer auch noch bei zwei weiteren Verkostungen eingereicht und hoffen natürlich auf weitere Medaillen.“

Zwei mal Gold und drei mal Silber holte sich Edelbrenner Roland Leczek aus Oberschoderlee. Foto: Leczek

Prämierungen als Gradmesser. „Als Produzent von Edelbränden und Likören sind unabhängige Bewertungen von nationalen oder internationalen Jurys, wie jener der Ab Hof, für uns ein wichtiger Gradmesser, ob wir bei der Herstellung unserer Produkte auf dem richtigen Weg sind“, sagt der Paasdorfer Andreas Liebminger: „Wir analysieren die Ergebnisse und Bewertungen eingehend und versuchen unsere Produkte auf deren Basis weiterzuentwickeln.“ Mit dem heurigen Ergebnis zeigt sich der Paasdorfer zufrieden, Ziel sei es aber, die Produkte weiter zu verbessern. Besonders freuen sich er und Gattin Elke über die Goldene bei den „ausgebauten“ Bränden wie unserem Golden Delicious Brand im Eichenfass. „Unser Schwerpunkt war bis jetzt klar bei ausgefallenen Beeren- und Steinobstbränden, doch das Ergebnis zeigt, dass wir auch auf dem Gebiet der etwas reiferen Produkte vorne mithalten können.“

Bio-Qualität macht sich bezahlt. Je drei Mal in Gold, Silber und Bronze glänzen die Auszeichnungen für Bio Obstbau Filipp aus Bogenneusiedl: „Die Prämierung ist eine besondere Auszeichnung für uns.“, so der Biobauer. „Die Wichtigkeit von handwerklich erzeugten, möglichst naturbelassenen Nahrungsmitteln steigt stetig und das wollen wir unseren Kunden auch bieten können“, freut sich Martin Filipp. Die Qualitätsproduktion am Biohof mache sich bezahlt.

Insgesamt neun Medaillen für seine Fruchtsäfte gab es für Martin Filipp. Foto: Bio Obstbau Filipp

Speckkaiser. Ein mal Gold, drei Mal Silber und einmal Bronze holte sich Praxislehrer Rene Boyer für die Landwirtschaftliche Fachschule Mistelbach. Die Rohwürstel, der ausgezeichnete Speck und Co entstehen in der Fleischverarbeitung der Schule, wovon auch die Schüler profitieren, wenn sie dem Speckmeister bei der Arbeit helfen können.

„Eine Momentaufnahme, mehr nicht“, stapelt Boyer tief: „Ich werde das Produkt nicht ändern, wenn es den Kunden gefällt.“ Der Bewerb sei gut für’s Marketing.

Zu kaufen gibt‘s die Produkte übrigens im Direktvermarkterladen „BauernArnt“ in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Mistelbach.

Ölkaiser

Silber: Karl Schmitzer, Gaweinstal: Weinviertler Kürbiskernöl.

Bronze: Stöger GmbH, Neuruppersdorf: Bio Leinöl; Stöger GmbH, Neuruppersdorf : Bio Distelöl; Sonja Strasser, Wilfersdorf: Kürbiskernöl.

Speckkaiser

Gold: Rene Boyer LFS Mistelbach: Rohwürstel mit Knoblauch.

Silber: Rene Boyer LFS Mistelbach: Bauernspeck – Bauchspeck; Rene Boyer LFS Mistelbach: Selchkarree; Rene Boyer LFS Mistelbach: Festtagsschinken; Claus Wiesman - Ab Hof, Altruppersdorf: Karreespeck vom Bio Freilandschwein; Claus Wiesman - Ab Hof, Altruppersdorf: Blunz'n im Glas vom Bio Freilandschwein.

Bronze: Rene Boyer LFS Mistelbach: Bauerngeselchtes; Claus Wiesman - Ab Hof, Altruppersdorf: Leberpastete vom Bio Freilandschwein,

Goldenes Stamperl

Gold: Weingut Kurz, Paasdorf: Hefebrand "Grüner Veltliner" (96 Punkte); Roland Leczek, Oberschoderlee: Walnusslikör im Eichenfass gereift (93); Alois und Elisabeth Böck, Patzmannsdorf: Quittenbrand (92); Reinhard Zagler, Wolfpassing: Trauben-Weichselbrand (90); Andreas und Elke Liebminger, Paasdorf: Apfelbrand "Golden Delicious" im Eichenfass (90); Roland Leczek, Oberschoderlee: Weichsellikör (90).

Silber: Andreas und Elke Liebminger, Paasdorf: Weichselbrand (86).

Bronze: Andreas und Elke Liebminger, Paasdorf: Kirschwasser im Kirschholz (84 Punkte); Leopold Uhl, Gaubitsch: Marillenbrand (84); Roland Leczek, Oberschoderlee: Tresterbrand Muskat (84); Alois und Elisabeth Böck, Patzmannsdorf: Tresterbrand im Holzfass gelagert (84); Leopold Uhl, Gaubitsch: Apfelbrand gemischt (84); Marillenglück Zimmermann, Oberkreutzstetten: Marillenlikör (84); Roland Leczek, Oberschoderlee: Walnusslikör (82); Roland Leczek, Oberschoderlee: Marillenbrand (80); Alois und Elisabeth Böck, Patzmannsdorf:Gin (80);

Schaumweine und Cider

Bronze: Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfel Cider(84 Punkte); Weingut Reitmayer, Herrnbaumgarten: Weingartenpfirsich Sparkling Wine Seitensprung (84); Lukas Kohlfock, Hornsburg: Apfel Cider (80).

Fruchtsäfte - Bewerb um die Goldene Birne

Goldene Birne: Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb Topaz (100 Punkte); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfel Johannisbeer (100).

Gold: Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb Rubinette premium (100 Punkte); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb Cox Orange premium (100); Lukas Kohlfock, Hornsburg: Marillennektar (99); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: ,Bio Apfel Traubensaft (96); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb L201222 (95); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb Dalinette (95); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing, Apfelsaft naturtrüb Cox Orange 2 (94); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing, Traubensaft weiß naturtrüb (94); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfel Roterrübensaft (94); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfel Pfirsich L201222 (94); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfel Pfirsich L091222 (90); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Traubensaft weiß (90); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Marillennektar(90); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfelsaft Topaz (90); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb Cox Orange (90); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb Jonagold 1 (90); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfel Ribiselsaft (90); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfel Weichsel L141222 (90); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfel Weichsel L171122 (90); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing; Birnensaft naturtrüb L060922 (90).

Silber: Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft klar Topaz (88 Punkte); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Traubensaft rose (86); Lukas Kohlfock, Hornsburg: Apfel küsst Marille (86); Lukas Kohlfock, Hornsburg: Apfel Johannisbeer (86); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Birnensaft naturtrüb L191222 (86).

Bronze: Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Traubensaft rot L210922 (84 Punkte); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Traubensaft rot L251022 (84); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Traubensaft weiß premium (84); Marillenglück Zimmermann, Oberkreutzstetten: Marillennektar (84); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfelsaft Gala (84); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfelsaft naturtrüb Rubinette (84); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfel Karottensaft (84); Gruber`s Fruchtsaft, Putzing: Apfel Karotte L290922 (84); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfel Aroniasaft (82); Bio Obstbau Filipp GmbH, Bogenneusiedl: Bio Apfelsaft Opal (80).

